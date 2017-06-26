В Истре начали расследование гибели ребенка в бассейне

Следователи истринского отдела следственного комитета России расследуют случай гибели 1,5-летнего ребенка в уличном бассейне в деревне Мансурово в Истринском районе Московской области. Об этом «Ленте.ру» сообщила Елена Фокина, официальный представитель регионального главка Следственного комитета (СК).

По факту происшествия ведется доследственная проверка, по итогам которой должно быть принято процессуальное решение.

По информации следствия, ребенок играл рядом с бассейном, пока его отец косил траву на приусадебном участке.

«С наступлением летнего сезона учащаются случаи травматизма малолетних, большая часть которых, увы, заканчивается летальным исходом. Наиболее массовый характер имеют случаи гибели детей в водоемах и бассейнах» — отметила представитель СК.

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