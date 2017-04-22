В Новосибирске ребенок провалился в двухметровую яму на тротуаре

В Новосибирске начата проверка после появления в СМИ информации о восьмилетнем мальчике, провалившемся в двухметровую яму на тротуаре. Об этом сообщается на сайте областного управления Следственного комитета.

Отмечается, что инцидент произошел 19 апреля в 4-м переулке Серафимовича в Ленинском районе города. Ребенок полностью провалился под землю, его частично засыпало грунтом. Выбраться мальчик смог только при помощи прохожих. При падении он получил ушибы мягких тканей верхних и нижних конечностей.

Следователи устанавливают обстоятельства случившегося. Будет дана правовая оценка бездействию муниципалитета по непринятию необходимых мер к содержанию земель в безопасном состоянии.

Сюжет об инциденте вышел на телеканале «Вести. Новосибирск» 21 апреля. Предположительно, яма образовалась из-за обрушения погреба.

Ранее в апреле в Нижнем Новгороде женщина провалилась в яму с кипятком. Отмечается, что на Комсомольской улице около дома №35а прорвало трубу с горячей водой, из-за чего образовалось углубление, быстро заполнившееся водой. Пострадавшая была доставлена в ожоговый центр Нижегородского НИИ травматологии и ортопедии.