Двое детей пострадали из-за упавшего снега в пермском детском саду

В Перми двое малолетних детей пострадали в результате падения снега с крыши детского сада. Об этом в четверг, 23 марта, сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета.

Вечером 22 марта четверо младших школьников самостоятельно пришли на территорию детского сада в Орджоникидзевском районе города, когда учреждение было уже закрыто. Мальчики залезли на крышу хозяйственной постройки и стали прыгать с нее вниз, когда с крыши обвалился снег. Двое детей пострадали. Один из них был госпитализирован, другому медицинскую помощь оказали на месте, после чего его направили на амбулаторное лечение.

По факту произошедшего начата доследственная проверка. Планируется дать правовую оценку действиям или бездействию лиц, ответственных за своевременную очистку от снега крыш зданий и сооружений, находящихся на территории детского сада.

5 марта в Кирове снежная масса упала с крыши четырехэтажного дома на голову женщины, которая шла по тротуару с внуком. Пострадавшая скончалась на месте от полученной травмы. Ребенок не пострадал.