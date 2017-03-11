Крыша жилого дома обрушилась под тяжестью снега в Пермском крае

Крыша двухэтажного жилого дома обрушилась в поселке Скальный Пермского края. Об этом сообщается на сайте краевого управления МЧС.

Частичное обрушение кровли произошло вечером в пятницу, 10 марта. Установлено, что причиной произошедшего стал вес скопившегося на крыше снега.

Погибших или пострадавших нет. Для жильцов дома создан пункт временного размещения в местной школе. Там организовано горячее питание, обеспечение водой и теплой одеждой.

Как рассказал «Комсомольской правде — Пермь» глава Чусовского района, в котором расположен поселок, Сергей Белов, вина лежит полностью на управляющей компании, которая не чистила снег. «Если здание будет признано аварийным — мы расселим жильцов, если нет — приведем в нормальное состояние и заселим обратно», — добавил он.

8 января сообщалось, что в Ижевске под тяжестью снега обрушилась крыша четырехэтажного жилого дома, было нарушено теплоснабжение восьми квартир, в которых проживают 33 человека.