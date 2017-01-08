Крыша многоэтажки в Ижевске обрушилась под тяжестью снега

Крыша четырехэтажного жилого дома в Ижевске обрушилась под тяжестью снега. Об этом в воскресенье, 8 января, сообщает источник РИА Новости в экстренных службах республики.

«При обрушении шиферной кровли в 4-этажном 3-подъездном жилом доме было нарушено теплоснабжение восьми квартир, в которых проживают 33 человека», — сказал собеседник агентства. По его данным, в 02:30 мск последствия аварии были устранены. Крышу планируют отремонтировать в течение суток.

7 января около 60 многоквартирных домов в подмосковном Королеве остались без отопления в результате коммунальной аварии.

6 января в Подмосковье произошла авария на подстанции, оставившая без света примерно 100 тысяч человек в Люберцах и Котельниках. После восстановления электроснабжения и пуска горячей воды произошел прорыв теплотрассы на одной из улиц, ряд домов остался без отопления.