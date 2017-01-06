В Люберцах и Котельниках без света остались 100 тысяч жителей

Порядка 100 тысяч жителей подмосковных Люберец и Котельников остались вечером в пятницу, 6 января, без энергоснабжения в результате аварии на распределительной подстанции. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу администрации Люберецкого района.

«Произошла авария на распределительной энергоподстанции, расположенной на улице Котельническая. Порядка 100 тысяч человек остались без света, это около 50 процентов жилых домов», — сообщили в администрации.

Энергоснабжение отсутствует на Октябрьском проспекте, в микрорайонах 115 квартал, Гарнизон, «Хлебозавод», поселок имени Калинина, а также, частично, в городских округах Дзержинский, Лыткарино и Котельники.

Как передает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Московской области, на месте работают аварийно- восстановительные бригады энергетиков и оперативная группа Люберецкого поисково-спасательного гарнизона.

По прогнозу синоптиков, в столичном регионе в ночь на 7 января похолодает до минус 35 градусов. В столичном управлении МЧС ранее предупредили, что из-за морозов растет угроза аварий на коммунальных и энергосистемах Москвы.