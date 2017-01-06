Москвичам пообещали аномальные морозы до минус 35 градусов

В Москве в ночь на 7 и 8 января похолодает до минус 35 градусов. Об этом в пятницу, 6 января, сообщается на сайте главка МЧС по городу.

В ведомстве предупредили, что из-за морозов растет угроза возникновения пожаров, а также аварий на коммунальных и энергосистемах Москвы. Также из-за образования гололеда возможно увеличение количества аварий на дорогах.

Ранее сообщалось, что ночь на 6 января стала самой холодной с начала зимы. По данным Гидрометцентра России, столбики термометров опустились до минус 24,7 градуса. В ряде районов Подмосковья температура оказалась еще ниже. Например, в Дмитрове она составила 28,8 градуса.

Накануне, 5 января, Главное управление МЧС России по столице распространило экстренное предупреждение о резком похолодании и, как следствие, гололедице на дорогах.