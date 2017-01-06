Россия
 
Хотите видеть только хорошие новости?

Москвичам пообещали аномальные морозы до минус 35 градусов

Перейти в «Мою Ленту»

В Москве в ночь на 7 и 8 января похолодает до минус 35 градусов. Об этом в пятницу, 6 января, сообщается на сайте главка МЧС по городу.

В ведомстве предупредили, что из-за морозов растет угроза возникновения пожаров, а также аварий на коммунальных и энергосистемах Москвы. Также из-за образования гололеда возможно увеличение количества аварий на дорогах.

Ранее сообщалось, что ночь на 6 января стала самой холодной с начала зимы. По данным Гидрометцентра России, столбики термометров опустились до минус 24,7 градуса. В ряде районов Подмосковья температура оказалась еще ниже. Например, в Дмитрове она составила 28,8 градуса.

Накануне, 5 января, Главное управление МЧС России по столице распространило экстренное предупреждение о резком похолодании и, как следствие, гололедице на дорогах.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Синоптики сочли минувшую ночь самой морозной в Москве с начала зимы
Рекордную температуру в минус 62 градуса зафиксировали в Югре
В Московской области объявлен «красный» уровень опасности из-за заморозков
Последние новости
AliExpress приостановил экспресс-доставку в Россию
В МЧС рассказали о сложностях при поиске пропавшего в Финском заливе судна
Джейми Оливер закроет шесть ресторанов из-за Brexit
В МЧС предупредили об аномальных морозах в Москве
Стрелявшего из автомата в центре Москвы мужчину задержали
Российский саночник Павличенко выиграл чемпионат Европы
Украина из-за морозов резко увеличила отбор газа
Другие материалы рубрики
00:15 4 января 2017

Рабы психотронного ада

Как россияне поверили в то, что их «облучают» спецслужбы
11:37 Сегодня

СК уточнил информацию о гибели четырех красноярцев после распития «Тайм-аута»

15:07 Сегодня

Шамсуарова заподозрили в гонках по Тверской и стрельбе из игрушечного пистолета

10:54 Сегодня

Полиция начала проверку после появления видео со стрельбой в центре Москвы

00:26 4 января 2017

Хорошо забытое старое

Как москвичи проводили зимние каникулы сто лет назад
13:14 4 января 2017

Активист сообщил о задержании в Москве участников пикетов в поддержку Дадина

10:07 Сегодня

Синоптики сочли минувшую ночь самой морозной в Москве с начала зимы

08:16 Сегодня

В Красноярске четыре человека скончались от отравления коктейлем «Тайм-аут»

17:44 22 декабря 2016

«Мозг мне больше не нужен»

Кто и почему пьет в Иркутске все, что горит
08:14 4 января 2017

Электричка насмерть сбила мужчину в Подмосковье

22:49 5 января 2017

Участникам акции в Петербурге пригрозили судом за блокировку платной дороги

17:42 5 января 2017

Московский НПЗ опроверг превышение выбросов вредных веществ

Россия
Рабы психотронного ада
Как россияне поверили в то, что их «облучают» спецслужбы
Хорошо забытое старое
Как москвичи проводили зимние каникулы сто лет назад
Просто у вас проблема в отношениях
Почему мужчины и женщины часто сталкиваются с завышенными ожиданиями партнеров
СК уточнил информацию о гибели четырех красноярцев после распития «Тайм-аута»
Шамсуарова заподозрили в гонках по Тверской и стрельбе из игрушечного пистолета
Полиция начала проверку после появления видео со стрельбой в центре Москвы
Синоптики сочли минувшую ночь самой морозной в Москве с начала зимы
Все материалы
Мир
Праздник к ним приходит
Как принято встречать Новый год и Рождество в КНДР и Южной Корее
Дональд ТрампПод знаком Трампа
Российские эксперты о том, что ждет страну и мир в новом году
Более 30 заключенных убиты во время тюремного бунта в Бразилии
Демобилизованные солдаты подняли мятежи в трех городах Кот-д'Ивуара
Бунташный год
2016-й: мировой порядок под ударом
Медики эвакуируют раненых после теракта в СтамбулеСанта убивающий
Что на данный момент известно о теракте в Стамбуле
В Госдуме назвали обвинения США «гнусными инсинуациями»
Все материалы
Бывший СССР
Сталин в сердце и на стене
Как в Грузии чтут память «отца народов»
В Актобе осудили планировавших теракты в России экстремистов
Карабахские военные на первой линии обороны армии обороны Нагорного Карабаха Назад в будущее
Какие события ожидаются в странах бывшего СССР в 2017 году
В Донецке взорвался микроавтобус
Киев прокомментировал «потери» артиллерии ВСУ из-за атаки хакеров
В Белоруссии убита настоятельница православного монастыря
В белорусском монастыре рассказали о предполагаемом убийце настоятельницы
Все материалы
Финансы
«Я продам колбасу Трампу»
Производитель русского фуа-гра Климов о кредитной удавке и импортозамещении
«ОПЕК не славится дисциплиной»
Что будет с ценами на нефть в 2017 году
«Не берите кредитов в новом году»
Защитник прав потребителей Дмитрий Янин о проблеме долговой ямы в России
Курс доллара впервые за полтора года упал ниже 60 рублей
Трамп передумал строить стену на границе за счет Мексики
Белоруссия поднимет тарифы на транзит нефти
В Минске заявили об отсутствии согласия Москвы по тарифам на транзит нефти
Все материалы
Бизнес
Сложный високосный
Каким стал 2016 год для бизнеса в России
Джейми Оливер закроет шесть ресторанов из-за Brexit
AliExpress приостановил экспресс-доставку в Россию
Швейцарскую «дочку» «Роснефти» обвинили в незаконной сделке с Венесуэлой
Авиакомпания опровергла сближение пассажирского лайнера и самолета НАТО
Трамп пригрозил обложить Toyota пошлинами за отказ строить завод в США
На Украине признали риск прекращения транзита российского газа
Все материалы
Силовые структуры
Танк Т-90С на параде в ДелиГод оружия
Что изменилось в российской торговле оружием в 2016 году
Евгений РождественскийРождественский детектив
Как служится лучшему участковому страны Евгению Рождественскому в глубинке
Потерянный автомат и пистолетное безумие
Взлеты и падения на рынке стрелкового оружия в 2016 году
Военные отчитались о выполненных палубной авиацией боевых задачах в САР
Минобороны объявило об уходе «Адмирала Кузнецова» из Сирии
Американский бомбардировщик В-52 потерял двигатель в полете
Отец предполагаемого убийцы журналиста в Ингушетии признался в преступлении
Все материалы
Наука и техника
Ракета-носитель Falcon Heavy (в представлении художника)Американская и сверхтяжелая
В 2017 году SpaceX запустит мощнейшую в мире ракету-носитель
Трезвые мечты
Главные игры 2017 года по версии «Ленты.ру»
Дошли до Берлина
Неизвестные страницы победы Советского Союза над нацистами
Ученые локализовали источник «инопланетного» сигнала
Человечеству оставили 100 дней на случай зомби-апокалипсиса
К Земле приблизятся две кометы
Иные миры
Главные космические снимки года по версии «Ленты.ру»
Все материалы
Спорт
«Сборной нужен новый дом»
Александр Долгин об Академии бадминтона и роли спортивной элиты в будущем России
Бронзовый Брагин
Сборная России вырвала победу у команды Швеции в овертайме матча за 3 место МЧМ
Российский саночник Павличенко выиграл чемпионат Европы
Аршавин назвал три самых памятных матча в карьере
Российский лыжник Устюгов установил рекорд по количеству побед на «Тур де Ски»
Два хоккеиста сборной России вошли в символическую пятерку молодежного ЧМ
Сборная США по хоккею обыграла Канаду в финале молодежного чемпионата мира
Все материалы
Культура
Сцена из спектакля «Своими словами. Н. Гоголь "Мертвые души". История подарка»Мертвые на все согласны
Воровство и пирожки в новом спектакле Дмитрия Крымова в ШДИ
Проделана большая работа
«Викинг» скроен по известной формуле «кровь + секс + Библия»
«Мне интересно играть мутных, морально сложных героев»
Майкл Фассбендер о «Кредо убийцы» и режиссере, который сделал его звездой
Умер основатель ансамбля «Поющие гитары» Анатолий Васильев
Ферги снялась в клипе в футболке с Пушкиным
Продюсеры «Викинга» объяснили главный посыл картины
С ковром и торшером
В пермской «Золушке» танцуют сотрудники КГБ и министр культуры
Все материалы
Интернет и СМИ
Лабутены есть, а денег нет
Шутки Путина, Галустян в роли Кадырова и другие вирусные ролики 2016 года
ЦРУ и тараканы
Навальный против Киселева и «Ревизорро» против всех — главные медиаскандалы-2016
«Выбегает Джигурда, и его убивают через 10 секунд»
Как в сети отнеслись к главному российскому историческому блокбастеру «Викинг»
Газета и соцсети сделали Обаму стамбульским террористом
Еврокомиссар наставила лайков порноснимкам из-за хакеров
В соцсетях кота Ларри заподозрили в поддержке Brexit
Обманчивая близость
Как сетевые шантажисты мстят людям и вымогают деньги за виртуальные отношения
Все материалы
Ценности
Мышечная масса
Маслкары и хот-роды на аукционе в Киссимми
Трансгендерный отчим Ким Кардашьян запустил линию косметики
Меланию Трамп сравнили с женой Гитлера в Instagram Dolce & Gabbana
Фаррелл Уильямс снялся в рекламе женских сумок Chanel
Россиянкам показали новогодний триллер
Арам Мнацаканов«Российская моцарелла — это бессмысленная история»
Телеведущий Арам Мнацаканов признался в самодурстве и любви к шаурме
Мэрайя Кэри представила косметику для M.A.C
Все материалы
Путешествия
С корабля на лыжи
Пять незаезженных горнолыжных курортов Европы, на которые удобно добираться на яхте
Мексиканский авиаперевозчик снял запрет на полеты Sukhoi Superjet
Там, где вечное лето
Почему на Тенерифе стоит ехать зимой и в любое другое время года
В аэропорту Калининграда не нашли техники для эвакуации выехавшего за ВПП борта
Власти Крыма пригласили окунуться в атмосферу «Викинга»
Открытие калининградского аэропорта отложили до 15 часов по Москве
Ядерная сила
Нововоронежская АЭС открывает секреты туристам
Все материалы
Из жизни
Загадай желание
Пользователи Instagram рассказали о сбывшихся в 2016 году мечтах
Новогодние лайки
Самые популярные фотографии Instagram за декабрь
И это хорошо
Подборка самых позитивных фотографий ушедшего года
Лицом косметики Maybelline стал мужчина
На побережье немецкого острова вынесло тысячи яиц с игрушками
Сын тайваньского чиновника позвал полсотни стриптизерш на похороны отца
Ветеран Болливуда умер от сердечного приступа
Все материалы
Чего ждать от 2017 года
Автомобильные события и машины, которые мы ждем в 2017 году
«КАМАЗ-Мастер» вышел в лидеры «Дакара»
17 самых знаменитых иномарок в СССР
Автомобили, на которых в Советском Союзе ездили артисты, космонавты и другие знаменитости
Фирма Faraday Future представила 1050-сильный электрокроссовер
11 «ЗиЛов», по которым мы будем скучать
Самые удивительные машины великой советской марки
Kia показала фотографии нового Picanto
12 мгновений «Мотора» — 2016
Самые дорогие машины, самые большие взрывы и все остальное, чем запомнился 2016 год
Все материалы
Этот номер пройдет
Как выглядят самые безумные гостиницы России и зарубежья
Австралиец пожертвовал домом за шесть миллионов долларов ради Porsche
«Теперь она бомж и живет в закутке под лестницей»
История преподавательницы, лишившейся трех квартир в Москве
От роддома до могилы
Тайны фамильных особняков, в которых живут поколения фермеров и журналистов
Но есть и хорошие новости
Рынок недвижимости шокирует россиян
В США арендатор вынесла из квартиры украшения и вибраторы на 40 тысяч долларов
Все материалы