Синоптики сочли минувшую ночь самой морозной в Москве с начала зимы

В Москве ночь на пятницу, 6 января, оказалась самой холодной с начала зимы. По данным Гидрометцентра России, столбики термометров опустились до минус 24,7 градуса. В ряде районов Подмосковья температура оказалась еще ниже. Например, в Дмитрове она составила 28,8 градуса, сообщает «Интерфакс».

Синоптики прогнозируют, что морозы в столичном регионе в ближайшее время усилятся. В ночное время температура может достигнуть минус 30 градусов или опуститься ниже этой отметки.

Накануне, 5 января, Главное управление МЧС России по столице распространило экстренное предупреждение о резком похолодании и, как следствие, гололедице на дорогах. В связи с этим спасатели рекомендовали водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах, передает ТАСС.

Предыдущий минимум этой зимой был зафиксирован 16 декабря. Тогда температура составила 18,9 градусов.