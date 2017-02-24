В Ижевске просившую милостыню пенсионерку убило вывеской пекарни

Пенсионерка из Ижевска погибла после того, как на нее упала вывеска пекарни, возле которой она просила милостыню. Об этом в пятницу, 24 февраля, сообщает «Интерфакс».

Инцидент произошел днем ранее на улице Гагарина. Как рассказали в следственном управлении СКР по Удмуртии, вывеска обрушилась под тяжестью снега. 86-летняя женщина была доставлена в больницу, однако врачам спасти ее жизнь не удалось.

По факту случившегося началась проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.

22 февраля сообщалось, что в удмуртском поселке Солнечный из-за падения снега с крыши медучреждения погиб инвалид. Следственные органы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».