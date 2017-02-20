В Оренбурге на четырехмесячного ребенка с крыши упала снежная глыба

В Оренбурге на четырехмесячного ребенка упала снежная глыба с крыши торгового центра. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета.

Инцидент произошел около 16:00 по местному времени (14:00 мск) на проспекте Дзержинского рядом с ТРЦ «Север». Отмечается, что ребенка на руках держала мать, стоявшая около здания.

Мальчик был доставлен в больницу для осмотра. «Жизни и здоровью малыша ничего не угрожает, в ближайшее время он будет выписан», — отмечается в сообщении.

По факту произошедшего начата доследственная проверка.

В январе в Башкирии в деревне Дубки 13-летнего подростка убило ледяной глыбой. Школьники катались с горки на окраине населенного пункта. Один из подростков подошел к металлической стене водонапорной башни и стал бить по ней ногой, из-за чего с крыши упала обледеневшая масса снега. От полученных повреждений мальчик скончался на месте. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.