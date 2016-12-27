Из-за упавшей в центре Москвы сосульки мужчина получил сотрясение мозга

В центре Москвы на голову мужчине упала сосулька. Об этом телеканалу «360» сообщил источник в экстренных службах города.

Инцидент произошел около дома №10 по улице Мясницкой. Пострадавшим оказался 33-летний мужчина. Он был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой в НИИ имени Склифосовского.

В конце ноября в подмосковном Дмитрове глыба льда упала с крыши жилой многоэтажки на беременную женщину, которая стояла на балконе. С ссадинами в районе живота пострадавшая обратилась к врачу.

Ранее в том же месяце с крыши дома на Большой Дмитровке в Москве лед и снег упали на сотрудницу столичного управления Следственного комитета. Женщину доставили в НИИ Склифосовского, где ей поставили диагноз «закрытая черепно-мозговая травма».

