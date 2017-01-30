В Башкирии пинавшего водонапорную башню подростка убило упавшей ледяной глыбой

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 13-летнего подростка в Башкирии. Об этом в понедельник, 30 января, сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СКР).

Инцидент произошел в деревне Дубки (Уфимский район). «По версии следствия, вечером 28 января несколько подростков катались на окраине деревни с неорганизованной горки рядом с водонапорной башней. Один из подростков подошел к металлической стене башни и стал бить по ней ногой. В этот момент на него с крыши башни упала обледеневшая масса снега», — говорится в сообщении.

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От полученных повреждений мальчик скончался на месте. Врачи прибывшей скорой помощи констатировали его смерть. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека» ).

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