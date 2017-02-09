Жительница Екатеринбурга отсудила 180 тысяч рублей за упавший на автомобиль снег

Свердловский областной суд постановил компенсировать жительнице Екатеринбурга 186 тысяч рублей за повреждения ее автомобиля Honda Accord, образовавшиеся в результате падения снега с крыши здания завода. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщается на сайте суда.

Инцидент произошел в марте 2016 года. Глыба снега со льдом упала на автомобиль с высоты двухэтажного здания, разбив его заднее стекло и оставив вмятины на крыше.

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Ответчик, «Завод Промавтоматика», с которого были взысканы деньги, не согласился с решением суда и подал апелляцию. В ней указано, что водитель проявила грубую неосторожность и невнимательность — якобы рядом с местом парковки машины висело предупреждение о возможном обвале снега. Суд отказался удовлетворить жалобу ответчика.

В 2012 году родители гражданки Эстонии Миланы Каштановой отсудили у коммунальных служб Петербурга три миллиона рублей. 21-летней девушке упала на голову глыба льда, когда она шла мимо дома, крышу которого очищали от снега и наледи.