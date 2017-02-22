В Удмуртии тело пациента психинтерната нашли после падения снега с крыши

В Удмуртии следственные органы возбудили уголовное дело по факту смерти инвалида вследствие падения снега с крыши медучреждения, сообщает региональное управление СК.

Инцидент произошел в поселке Солнечный Яшкур-Бодьинского района республики, в Нагорном психоневрологическом интернате. Ближе к вечеру медработники заметили, что один из пациентов, 38-летний недееспособный инвалид, пропал.

«Его тело было обнаружено в сугробе, образовавшемся в результате схода снега с крыши жилого корпуса интерната», — отметили в СК. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).

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