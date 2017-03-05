Кировчанку убило упавшим с крыши снегом

В Кирове снежная масса упала с крыши четырехэтажного дома на голову женщины, которая шла по тротуару с внуком. Пострадавшая скончалась на месте от полученной травмы. Об этом в воскресенье, 5 марта, сообщается на сайте следственного управления СКР по региону.

Обрушение снежной массы произошло днем 5 марта на улице Преображенская. Ребенок не пострадал.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты, выясняются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В конце января в Башкирии 13-летний подросток погиб после падения на него обледеневшей снежной массы с водонапорной башни. Сообщалось, что он подошел к металлической стене башни и стал бить по ней ногой. Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека».