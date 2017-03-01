Сосулька сбила с ног приехавшего за букетом жителя Звенигорода

В Звенигороде сосулька с крыши цветочного магазина сбила с ног выходившего из автомобиля мужчину, приехавшего за букетом. Медики диагностировали у пострадавшего сотрясение мозга, сообщает «360».

Инцидент произошел 21 февраля. Также от падения глыбы пострадал автомобиль мужчины — поврежденными оказались капот, фара и крыло.

Ранее в феврале в Оренбурге на четырехмесячного ребенка с крыши торгового центра упала снежная глыба. Мальчика держала на руках мать, стоявшая рядом с ТРЦ. Пострадавший был доставлен в больницу для осмотра, однако медики заявили об об отсутствии угрозы для жизни и здоровья младенца.

В январе в Башкирии в деревне Дубки 13-летнего подростка убило ледяной глыбой. Школьники катались с горки на окраине населенного пункта. Один из подростков подошел к металлической стене водонапорной башни и стал бить по ней ногой, из-за чего с крыши упала обледеневшая масса снега. От полученных повреждений мальчик скончался на месте. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.