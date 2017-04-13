Жительница Нижнего Новгорода провалилась в яму с кипятком

В Нижнем Новгороде женщина провалилась в яму с кипятком. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление МВД по региону.

Как рассказала изданию nn.ru одна из очевидцев, на Комсомольской улице около дома №35а прорвало трубу с горячей водой. Образовалась промоина, которая быстро заполнилась кипятком. В итоге в образовавшуюся яму упала проходившая рядом женщина.

Ее доставили в ожоговый центр Нижегородского НИИ травматологии и ортопедии. В полиции сообщили, что «состояние пострадавшей пока не позволяет общаться с ней», в настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

В марте пятерых работников «Камчатскэнерго» признали виновными в смерти детей, провалившихся в яму с кипятком в Петропавловске-Камчатском. Трагедия произошла 28 января 2016 года. Тела трех восьмилетних школьников с обширными термическими ожогами были обнаружены в частично заполненной горячей водой тепловой камере теплосети.