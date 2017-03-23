На Камчатке огласили приговор виновным в гибели детей в яме с кипятком

Пятерых работников «Камчатскэнерго» признали виновными в гибели детей, провалившихся в тепловую яму с кипятком в Петропавловске-Камчатском. Об этом в четверг, 23 марта, сообщается в пресс-релизе Следственного комитета России (СКР), поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Приговором суда [Евгению] Королеву назначено наказание в виде 4 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении; [Дамиру] Баширову, [Андрею] Лепистову, [Виктору] Атаманову, [Валерию] Власенко — в виде трех лет лишения свободы. Все они будут отбывать наказание в колонии-поселении», — говорится в сообщении ведомства.

Все пятеро сотрудников «Камчатскэнерго» осуждены по части 3 статьи 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Следствием и судом была восстановлена цепь событий. 28 января 2016 года трое восьмилетних школьников не вернулись домой. Позднее в тот же день их тела с обширными термическими ожогами были обнаружены в частично заполненной горячей водой тепловой камере теплосети.

За несколько дней до этого после прорыва теплотрассы произошла утечка воды температурой около 106 градусов по Цельсию. Ответственным за ремонт являлся Баширов, и под его контролем были проведены работы по ликвидации аварии, позднее признанные некачественными. Отверстие с кипятком было прикрыто листом ДСП. «Знаки безопасности и жесткое металлическое ограждение, свидетельствующие о потенциальной опасности для местных жителей, в зоне происшествия установлены не были», — утверждает СКР.

По одной из версий следствия, трое мальчиков могли провалиться из-за того, что прыгали на листе ДСП, которым была накрыта яма возле теплотрассы.