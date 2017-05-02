Под Владивостоком трехлетний мальчик упал в лужу и захлебнулся

В пригороде Владивостока трехлетний ребенок утонул в луже. Об этом PrimaMedia сообщили в следственном управлении Следственного комитета по Приморскому краю.

В понедельник, 1 мая, мальчик, страдающий ДЦП, гулял во дворе частного дома. Когда взрослые отвернулись, ребенок упал в заполненную водой яму и захлебнулся. Отмечается, что глубина лужи составляла около 20 сантиметров, она была вырыта как основание для будущей клумбы.

По факту произошедшего начата доследственная проверка.

В Новосибирске восьмилетний мальчик упал в двухметровую яму посреди тротуара. Ребенок полностью провалился под землю, его частично засыпало грунтом. Выбраться школьник смог только при помощи прохожих. Предположительно, яма образовалась из-за обрушения погреба.