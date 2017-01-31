Руководители московского фитнес-клуба получили условный срок за гибель мальчика

В Москве вынесен приговор гендиректору спортивного клуба Сергею Рощупкину и управляющей Ирине Тер-Акопян. Они признаны виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в результате чего в бассейне утонул мальчик. Об этом говорится в сообщении столичного управления Следственного комитета России, поступившем во вторник, 31 января, в редакцию «Ленты.ру».

Суд назначил им по два года условно.

Трагедия произошла 3 декабря 2015 года в фитнес-клубе на улице Красноармейской. Как установили следователи, после завершения занятий по плаванию тренер не обратил внимание на оставшегося в бассейне мальчика 2006 года рождения. Через некоторое время ребенок был обнаружен в воде без признаков жизни. Эксперты пришли к выводу, что он утонул.

В ходе следствия обвиняемые возместили моральный вред матери ребенка в размере семи миллионов рублей.

Тренер по плаванию Егор Бортников скрылся от следствия. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство, и он объявлен в международный розыск.