Тихий американец

В одном из судов Челябинска начался резонансный судебный процесс: рассматривается дело гражданина США Дэвида Лэнга. Следствие считает, что Лэнг, работавший бизнес-тренером и преподавателем делового английского, в свободное время организовал подпольную студию, где снимал детское порно. Помимо изготовления порнографии американцу также инкриминируют изнасилование и развратные действия. Подробности громкого дела о тихом гражданине США, занимавшемся темными делами, выясняла «Лента.ру».

Заокеанский наставник

Как сообщил «Ленте.ру» источник, знакомый с историей Дэвида Лэнга, в настоящее время его дело проходит под грифом секретности. О причинах, которые побудили правоохранительные органы максимально скрывать информацию об американце с незаконными увлечениями, остается только догадываться — или судить по отдельным упоминаниям в сети.

К примеру, издание Lentachel.ru в апреле 2014 года писало о встрече российских девелоперов с руководителями муниципальных образований Челябинской области и США. На встрече присутствовал и Дэвид Лэнг — консультант компании «Западный Берег Девелопмент». По данным из открытых источников, специализация этой крупной челябинской фирмы — консалтинговые услуги в сфере девелопмента объектов жилой и коммерческой недвижимости. Так что с карьерой у Лэнга проблем не было.

При этом к недвижимости Лэнг пришел не сразу: еще в 2002 году американец — «мастер продаж» — делился секретами мастерства с десятками челябинских менеджеров, которые на бизнес-тренингах обучались торговому искусству. «Успешно продавать — значит думать и планировать!» — напутствовал их Лэнг.

Кадр: РЕН ТВ. Новости / YouTube 1 /2

Как отмечает агентство UralPress, помимо прочего и без того успешный американец в качестве эксперта вел курсы делового английского языка для предпринимателей и государственных служащих Уральского института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

Друг дипломатов

Американец, звезда которого засияла на челябинском бизнес-небосклоне в начале нулевых, судя по всему, не ограничивался простым наставничеством и имел солидные связи.

В частности, агентство UralPress публиковало фотографии Лэнга с сайта Livejournal, на которых он запечатлен в компании человека, похожего на американского дипломата Александра Вершбоу, который работал послом США в России в 2001-2005 годах. На другой фотографии, опубликованной агентством, Лэнг позирует в компании человека, похожего на генконсула США в Екатеринбурге Томаса Ниблока, который занимал свой пост с августа 2002-го по июнь 2003 года. На снимке видна надпись: «Порядок работы в читальном зале».

Кадры могли быть сделаны летом 2003 года, когда, по данным издания «МедиаЗавод», Александр Вершбоу в Челябинске открыл информационный центр «Американский уголок» в областной универсальной научной библиотеке. На это косвенно указывает и то, что оба фото Дэвида Лэнга с дипломатами похожи по антуражу и, вероятно, сделаны на одном мероприятии.

По наклонной

Как сообщало челябинское агентство новостей «Доступ» со ссылкой на помощника прокурора города Ивана Никитина, летом 2015 года сотрудники правоохранительных органов в рамках мониторинга наткнулись на сайт с платным контентом, доступ на который был возможен только зарегистрированным пользователям по специальному паролю. Там оказалось множество порнографических фотографий и видеороликов, загруженных из Челябинска, причем запечатлены там были не только мужчины и женщины, но и дети. Вскоре специалисты вычислили IP-адрес — и вышли на Дэвида Лэнга.

В ходе обыска дома у американца изъяли компьютер, фото- и видеоаппаратуру и некоторые материалы. Вскоре было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 242 УК РФ («Распространение, публичная демонстрация порнографических материалов с участием несовершеннолетних») с максимальным наказанием до шести лет лишения свободы.

Впрочем, найти порнографию — это одно, а доказать, кто именно ее изготовил, — совсем другое: это кропотливая работа, требующая времени. Судя по тому, что арестован Лэнг был лишь в конце осени, все время от обыска до заключения под стражу он находился на свободе. Это косвенно подтверждают и данные Курчатовского районного суда Челябинска: 12 ноября суд рассмотрел дело американца, который не покинул территорию России, несмотря на то, что законный срок его пребывания в стране истек. Лэнг пояснил, что «не продлил визу и не выехал с территории РФ по причине отсутствия денежных средств».

В итоге его признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином правил въезда либо режима пребывания в Российской Федерации», назначили штраф в две тысячи рублей с принудительным выдворением за пределы России и помещением в специальное учреждение для временного содержания иностранных граждан УФМС РФ по Челябинской области.

В решении суда особо отмечается, что в деле Лэнга «обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность, не усматривается». Если бы к тому времени он был фигурантом уголовного дела, судебная формулировка наверняка была бы иной.

В улучшенной камере

19 ноября 2015 года Центральный районный суд Челябинска все-таки заключил Дэвида Лэнга под стражу на 30 суток.

«У следствия есть подозрение, что Лэнг может продолжить занятие преступной деятельностью либо скрыться», — отмечал представитель суда.

Несколько дней спустя американца навестили члены общественно-наблюдательной комиссии (ОНК). Как отмечало агентство новостей «Доступ», Лэнг находился в улучшенной камере СИЗО-1 вместе с еще одним человеком — предполагаемым сутенером. В камере были окна со стеклопакетами, телевизор и унитаз. Единственное, чего не хватало американцу, по его словам, — более мягкого матраса.

Фото: POLIZEI Sachsen Anhalt / Akte 07 / Reuters

«Жалоб на плохое обращение со стороны сотрудников ГУФСИН нет. Гражданин США сообщил, что его кормят нормально: суп, каши, в порциях присутствует мясо. Задержанный страдает диабетом, но таблетки у него есть. За медицинской помощью не обращался», — сообщал член ОНК Андрей Глебов.

4 декабря 2015 года в Челябинском областном суде состоялось заседание, на котором решался вопрос о продлении ареста Дэвиду Лэнгу. Как сообщало агентство UralPress, адвокат американца предложил изменить ему меру пресечения за полумиллионный залог. В связи с этим можно вспомнить, что именно отсутствием денег Лэнг объяснял то, что вовремя не выехал из России, — но на залог деньги неожиданно нашлись. Правда, обвиняемому это не помогло: его оставили под стражей.

«Суд руководствовался тем, что Лэнг, находясь на свободе, может скрыться от следствия, суда и возможного наказания, в том числе и за пределами страны, так как он не имеет устойчивых социальных связей и не привязан к определенному месту жительства. Кроме того, он может препятствовать производству по делу путем сокрытия и уничтожения следов преступления, а также информировать соучастников о ходе расследования», — отмечалось в сообщении UralPress.

Пораскинул мозгами

С конца 2015 года новостей об истории Дэвида Лэнга фактически не было. Следствие шло своим чередом: как отмечал региональный сайт kp.ru, правоохранительные органы установили, что «творческая деятельность» американца в России длилась около девяти лет, а его уголовное дело насчитывает более 20 эпизодов.

«По предварительным данным, обвиняемый платил своим жертвам за съемки. Поэтому они молчали, а Лэнг продолжал заниматься своей преступной деятельностью на протяжении нескольких лет», — сообщил «Ленте.ру» источник, знакомый с ситуацией.

Более двух лет американец отказывался сознаваться в содеянном, однако на днях ситуация внезапно изменилась. 27 сентября стало известно, что 64-летний Лэнг частично признал вину. При этом, как выяснилось, он действовал не один: консультант Курчатовского райсуда Челябинска Наталья Наумова сообщила РИА Новости, что россиянка, которая проходит по делу как сообщница, полностью признала свою вину.

Что сподвигло Лэнга признаться в своих темных делах, пусть и частично? Возможно, дело в том, что на его родине за преступления, в которых он обвиняется, предусмотрено жесточайшее наказание: лишь за один порнографический снимок с несовершеннолетними он может получить до пяти лет лишения свободы. Несложно посчитать, что за десяток таких фото в США Лэнг уже никогда не вышел бы из тюрьмы. Само собой, наказание грозит ему и в России, но оно, скорее всего, будет мягче, чем за океаном. Да и время в улучшенной камере СИЗО Лэнгу зачтется в счет отсидки. Так что в его ситуации признание — вполне логичный ход.

К тому же Лэнг, скорее всего, признал вину именно по статье о порнографии, по которой обвиняют и его сообщницу россиянку. Что тоже выглядит вполне логично. Помимо этого в деле американца фигурируют два изнасилования несовершеннолетних и более 10 эпизодов насильственных действий сексуального характера, опять же в отношении несовершеннолетних. А это уже куда серьезней. В общей сложности Лэнг может отправиться в колонию на 15 лет.

Следующее заседание по делу Дэвида Лэнга назначено на 10 октября. Оно снова пройдет в закрытом режиме.