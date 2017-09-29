Силовые структуры
 
Последние новости
На редакцию «Ленты.ру» совершено нападение
Названы сроки следующей встречи Суркова и Волкера
Сенат США утвердил Джона Хантсмана послом в России
Генштаб отчитался о рекордном сокращении числа призывников
Путин назвал число отдохнувших в Турции россиян
В США заявили о гиперзвуковой революции
Депутаты посмотрели «Матильду» и пересмотрели свои взгляды на Николая II
Популярные новости
Владимир Соловьев оказался богачом из девяностых
В США заявили о гиперзвуковой революции
Депутаты посмотрели «Матильду» и пересмотрели свои взгляды на Николая II
Генштаб отчитался о рекордном сокращении числа призывников
Теффт признал бесполезность санкций США в отношении ситуации на Украине
Две трети отдохнувших в Сочи туристов признались в нежелании возвращаться
Главарь «Исламского государства» оказался жив

Тихий американец

Порно с русскими детьми привело американца в суровый челябинский суд

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Chris Hondros / Getty Images

В одном из судов Челябинска начался резонансный судебный процесс: рассматривается дело гражданина США Дэвида Лэнга. Следствие считает, что Лэнг, работавший бизнес-тренером и преподавателем делового английского, в свободное время организовал подпольную студию, где снимал детское порно. Помимо изготовления порнографии американцу также инкриминируют изнасилование и развратные действия. Подробности громкого дела о тихом гражданине США, занимавшемся темными делами, выясняла «Лента.ру».

Заокеанский наставник

Как сообщил «Ленте.ру» источник, знакомый с историей Дэвида Лэнга, в настоящее время его дело проходит под грифом секретности. О причинах, которые побудили правоохранительные органы максимально скрывать информацию об американце с незаконными увлечениями, остается только догадываться — или судить по отдельным упоминаниям в сети.

К примеру, издание Lentachel.ru в апреле 2014 года писало о встрече российских девелоперов с руководителями муниципальных образований Челябинской области и США. На встрече присутствовал и Дэвид Лэнг — консультант компании «Западный Берег Девелопмент». По данным из открытых источников, специализация этой крупной челябинской фирмы — консалтинговые услуги в сфере девелопмента объектов жилой и коммерческой недвижимости. Так что с карьерой у Лэнга проблем не было.

При этом к недвижимости Лэнг пришел не сразу: еще в 2002 году американец — «мастер продаж» — делился секретами мастерства с десятками челябинских менеджеров, которые на бизнес-тренингах обучались торговому искусству. «Успешно продавать — значит думать и планировать!» — напутствовал их Лэнг.

Как отмечает агентство UralPress, помимо прочего и без того успешный американец в качестве эксперта вел курсы делового английского языка для предпринимателей и государственных служащих Уральского института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

Друг дипломатов

Американец, звезда которого засияла на челябинском бизнес-небосклоне в начале нулевых, судя по всему, не ограничивался простым наставничеством и имел солидные связи.

В частности, агентство UralPress публиковало фотографии Лэнга с сайта Livejournal, на которых он запечатлен в компании человека, похожего на американского дипломата Александра Вершбоу, который работал послом США в России в 2001-2005 годах. На другой фотографии, опубликованной агентством, Лэнг позирует в компании человека, похожего на генконсула США в Екатеринбурге Томаса Ниблока, который занимал свой пост с августа 2002-го по июнь 2003 года. На снимке видна надпись: «Порядок работы в читальном зале».

Кадры могли быть сделаны летом 2003 года, когда, по данным издания «МедиаЗавод», Александр Вершбоу в Челябинске открыл информационный центр «Американский уголок» в областной универсальной научной библиотеке. На это косвенно указывает и то, что оба фото Дэвида Лэнга с дипломатами похожи по антуражу и, вероятно, сделаны на одном мероприятии.

По наклонной

Как сообщало челябинское агентство новостей «Доступ» со ссылкой на помощника прокурора города Ивана Никитина, летом 2015 года сотрудники правоохранительных органов в рамках мониторинга наткнулись на сайт с платным контентом, доступ на который был возможен только зарегистрированным пользователям по специальному паролю. Там оказалось множество порнографических фотографий и видеороликов, загруженных из Челябинска, причем запечатлены там были не только мужчины и женщины, но и дети. Вскоре специалисты вычислили IP-адрес — и вышли на Дэвида Лэнга.

В ходе обыска дома у американца изъяли компьютер, фото- и видеоаппаратуру и некоторые материалы. Вскоре было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 242 УК РФ («Распространение, публичная демонстрация порнографических материалов с участием несовершеннолетних») с максимальным наказанием до шести лет лишения свободы.

Впрочем, найти порнографию — это одно, а доказать, кто именно ее изготовил, — совсем другое: это кропотливая работа, требующая времени. Судя по тому, что арестован Лэнг был лишь в конце осени, все время от обыска до заключения под стражу он находился на свободе. Это косвенно подтверждают и данные Курчатовского районного суда Челябинска: 12 ноября суд рассмотрел дело американца, который не покинул территорию России, несмотря на то, что законный срок его пребывания в стране истек. Лэнг пояснил, что «не продлил визу и не выехал с территории РФ по причине отсутствия денежных средств».

В итоге его признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином правил въезда либо режима пребывания в Российской Федерации», назначили штраф в две тысячи рублей с принудительным выдворением за пределы России и помещением в специальное учреждение для временного содержания иностранных граждан УФМС РФ по Челябинской области.

В решении суда особо отмечается, что в деле Лэнга «обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность, не усматривается». Если бы к тому времени он был фигурантом уголовного дела, судебная формулировка наверняка была бы иной.

В улучшенной камере

19 ноября 2015 года Центральный районный суд Челябинска все-таки заключил Дэвида Лэнга под стражу на 30 суток.

«У следствия есть подозрение, что Лэнг может продолжить занятие преступной деятельностью либо скрыться», — отмечал представитель суда.

Несколько дней спустя американца навестили члены общественно-наблюдательной комиссии (ОНК). Как отмечало агентство новостей «Доступ», Лэнг находился в улучшенной камере СИЗО-1 вместе с еще одним человеком — предполагаемым сутенером. В камере были окна со стеклопакетами, телевизор и унитаз. Единственное, чего не хватало американцу, по его словам, — более мягкого матраса.

«Жалоб на плохое обращение со стороны сотрудников ГУФСИН нет. Гражданин США сообщил, что его кормят нормально: суп, каши, в порциях присутствует мясо. Задержанный страдает диабетом, но таблетки у него есть. За медицинской помощью не обращался», — сообщал член ОНК Андрей Глебов.

4 декабря 2015 года в Челябинском областном суде состоялось заседание, на котором решался вопрос о продлении ареста Дэвиду Лэнгу. Как сообщало агентство UralPress, адвокат американца предложил изменить ему меру пресечения за полумиллионный залог. В связи с этим можно вспомнить, что именно отсутствием денег Лэнг объяснял то, что вовремя не выехал из России, — но на залог деньги неожиданно нашлись. Правда, обвиняемому это не помогло: его оставили под стражей.

«Суд руководствовался тем, что Лэнг, находясь на свободе, может скрыться от следствия, суда и возможного наказания, в том числе и за пределами страны, так как он не имеет устойчивых социальных связей и не привязан к определенному месту жительства. Кроме того, он может препятствовать производству по делу путем сокрытия и уничтожения следов преступления, а также информировать соучастников о ходе расследования», — отмечалось в сообщении UralPress.

Пораскинул мозгами

С конца 2015 года новостей об истории Дэвида Лэнга фактически не было. Следствие шло своим чередом: как отмечал региональный сайт kp.ru, правоохранительные органы установили, что «творческая деятельность» американца в России длилась около девяти лет, а его уголовное дело насчитывает более 20 эпизодов.

«По предварительным данным, обвиняемый платил своим жертвам за съемки. Поэтому они молчали, а Лэнг продолжал заниматься своей преступной деятельностью на протяжении нескольких лет», — сообщил «Ленте.ру» источник, знакомый с ситуацией.

Более двух лет американец отказывался сознаваться в содеянном, однако на днях ситуация внезапно изменилась. 27 сентября стало известно, что 64-летний Лэнг частично признал вину. При этом, как выяснилось, он действовал не один: консультант Курчатовского райсуда Челябинска Наталья Наумова сообщила РИА Новости, что россиянка, которая проходит по делу как сообщница, полностью признала свою вину.

Что сподвигло Лэнга признаться в своих темных делах, пусть и частично? Возможно, дело в том, что на его родине за преступления, в которых он обвиняется, предусмотрено жесточайшее наказание: лишь за один порнографический снимок с несовершеннолетними он может получить до пяти лет лишения свободы. Несложно посчитать, что за десяток таких фото в США Лэнг уже никогда не вышел бы из тюрьмы. Само собой, наказание грозит ему и в России, но оно, скорее всего, будет мягче, чем за океаном. Да и время в улучшенной камере СИЗО Лэнгу зачтется в счет отсидки. Так что в его ситуации признание — вполне логичный ход.

К тому же Лэнг, скорее всего, признал вину именно по статье о порнографии, по которой обвиняют и его сообщницу россиянку. Что тоже выглядит вполне логично. Помимо этого в деле американца фигурируют два изнасилования несовершеннолетних и более 10 эпизодов насильственных действий сексуального характера, опять же в отношении несовершеннолетних. А это уже куда серьезней. В общей сложности Лэнг может отправиться в колонию на 15 лет.

Следующее заседание по делу Дэвида Лэнга назначено на 10 октября. Оно снова пройдет в закрытом режиме.

Алексей Тихонов

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Челябинске начался суд над гражданином США, обвиняемым в изготовлении детской порнографии
В Челябинске начался процесс над американцем и россиянкой, организовавшим порностудию с участием несовершеннолетних
В Челябинске начался суд над американским порнорежиссером
«Носителя порно» из США - приятеля послов и консулов – суд Челябинска оставил под стражей
Гражданин США, снимавший порно в Челябинске, доволен условиями содержания в СИЗО
Гражданин США арестован в Челябинске за изготовление порнографии
Как муниципалитеты России и США договорились о сотрудничестве. Встреча прошла вблизи Челябинска
Виртуальный мост
Обвиняемый в съемках порно в Челябинске американец частично признал вину
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:0428 сентября

Тряси, выбивай

Российские должники хватаются за топоры и кончают с собой
15:2128 сентября

Бизнесмена уличили в хищении полумиллиарда рублей из московского банка

18:4128 сентября

Плюшевый медведь с грозным посланием вызвал переполох на калининградской станции

11:5228 сентября

Убивший инвалида за лайки житель Карелии получил 12 лет колонии

Силовые структуры00:0527 сентября
Никита Белых

Робин Гуд из Кировлеса

Обвиняемый во взятке экс-губернатор Белых убеждает суд в своем благородстве
17:3028 сентября

Мигранты изнасиловали китаянку и убили ее мужа под Волгоградом

14:0228 сентября

Глава МВД ответил на вопрос о попытках замять дело о ДТП на Новом Арбате

10:5428 сентября

Уралец зарубил трех родственниц и сжег дом для сокрытия следов убийства

Силовые структуры00:0025 сентября

Московская история Х

Влюбленные нацисты подгоняли украинские стволы русским националистам
13:4828 сентября

Совладельцев «ВИМ-Авиа» объявят в федеральный розыск

11:3728 сентября

Руководство «ВИМ-Авиа» задержано по делу о мошенничестве

15:5126 сентября

ФСБ опубликовало видео задержания столичного вербовщика ИГ

Россия
Слишком долго плавал
Когда убийство китов становится смыслом жизни
Путин рассказал о российско-турецком успехе в Сирии
Депутаты посмотрели «Матильду» и пересмотрели свои взгляды на Николая II
Человек совка
Почему советские люди ненавидят всех вокруг
«Как вышел, в ад попал»
Некоторым в тюрьме лучше, чем на воле
Избирательное право усовершенствуют после выборов президента
В московском метро назвали причину сбоя на серой ветке
Все материалы
Мир
«Пришли русские и всех нагнули»
Курды отомстили мертвому Саддаму на избирательных участках
Ангела Меркель Без свастик
Немецкие ультраправые впервые с 1945 года оказались у власти
Арабы на выход: курды проголосовали за независимость
Референдум навсегда изменил Ближний Восток
В Ливии обнаружены новые формирования ИГ
Иран пригрозил выходом из ядерной сделки
Падший дьявол
Неуловимый наркобарон основал культ убийц и варил человеческие мозги в котле
Свобода для скотовода
В лучшем городе США изгнали политиков с полицейскими и погрязли в хаосе
Все материалы
Бывший СССР
Петр ПорошенкоЗдоровенькі стволы!
Куда Украина нацелит американские ракеты
Большинство украинцев отказались выходить на третий Майдан
Введите войска!
Миротворцы в Донбассе определят будущее Европы на десятилетия
В Казахстане сообщили о создании многоразовой туалетной бумаги
Обезьяны оторвали ухо и несколько пальцев работнику зоопарка под Харьковом
Турчинов возложил на начальника Генштаба ответственность за взрывы на складе
Порошенко потребовал говорить на украинском в школах даже на переменах
Все материалы
Финансы
Виталик БутеринСюрприз от Виталика
Кто убьет традиционную экономику
День пенсионного единства
ПФР поднимает уровень знаний о пенсионной системе по всей России
Пирамида изгоев
Кому выгодна смерть биткоина
Жить будем
Россияне обнищают, зато не умрут с голода
Число долларовых миллионеров в России резко выросло
В ЦБ рассказали о бесконтактных кражах с платежных карт
Россия простила странам Африки долг в 20 миллиардов долларов
Все материалы
Бизнес
Дети науки
Почему многие успешные ученые возвращаются в Россию
Соколов назвал самое напряженное направление для «ВИМ-Авиа»
Золото непризнанной республики
Почему Приднестровье сделало ставку на биткоин
Открытые инновации
В технопарке «Сколково» встречают шестой форум инновационного развития
Суд лишил внука Тельмана Исмаилова двух квартир
Личное состояние Тинькова увеличилось на 400 миллионов долларов
Медведев выделил «ВИМ-Авиа» 98 миллионов рублей
Все материалы
Силовые структуры
Тряси, выбивай
Российские должники хватаются за топоры и кончают с собой
Никита БелыхРобин Гуд из Кировлеса
Обвиняемый во взятке экс-губернатор Белых убеждает суд в своем благородстве
Московская история Х
Влюбленные нацисты подгоняли украинские стволы русским националистам
Плюшевый медведь с грозным посланием вызвал переполох на калининградской станции
Мигранты изнасиловали китаянку и убили ее мужа под Волгоградом
Глава МВД ответил на вопрос о попытках замять дело о ДТП на Новом Арбате
Совладельцев «ВИМ-Авиа» объявят в федеральный розыск
Все материалы
Наука и техника
«Гитлер с трепетом слушал советское радио»
Зачем Сталин промывал мозги своему народу и молчал о врагах
Порошок, уходи
Землю ждет вторжение инопланетян и уничтожение Солнца: обзор Destiny 2
Вывоз ракеты-носителя «Союз-ФГ» для установки на стартовом столеС протянутой рукой
«Роскосмос» полетит на американских батутах, пытаясь заработать на других странах
Объяснено происхождение Земли
В МГУ нашли черные дыры
Волны пространства-времени впервые обнаружили две обсерватории
Apple предупредила о неожиданных свойствах Face ID
Все материалы
Спорт
Брат, два
Емельяненко отсидел, вернулся в ММА и побил бразильского громилу за 36 секунд
«Надеюсь, хоть в перерыве ЦСКА не пропустит»
Армейцы сыграли слишком слабо, чтобы фанаты не разразились шутками
Родившая дочь Серена Уильямс показала фигуру
Дубль Кокорина принес «Зениту» победу над испанским «Реалом Сосьедад»
Неймар прокомментировал конфликт с Кавани
Футболист сборной России показал ногу после операции
Главный тренер «Спартака» остался доволен сравнением с физруком
Все материалы
Культура
Вебкам-бизнес
Что происходит за дверями секретных вечеринок по всему миру
Соединенные штаты истерики
Рэперши, наркокурьер и нервные гориллы на фестивале американского кино
«Тяжело сказать: иди домой и умирай»
Почему американские врачи обрекают людей на мучения
Хабенский сходил в стриптиз-клуб и раздвоился
Кончина основателя Playboy заставила Памелу Андерсон всплакнуть
Михалков назвал рекламу своего барбершопа шуткой
«Кинопоиск» заявил о взломах аккаунтов для накрутки рейтинга фильму «Крым»
Все материалы
Интернет и СМИ
Иди к папочке
Умер создатель империи Playboy и вершитель сексуальной революции Хью Хефнер
Основателя империи Playboy похоронят рядом с Мэрилин Монро
На редакцию «Ленты.ру» совершено нападение
Найден способ регулировать интернет с помощью водопроводного вентиля
Личные данные пяти миллионов россиян попали на черный рынок
В сети представили кардинальное похудение Ким Чен Ына и ужаснулись
Молодая жена основателя Playboy осталась без наследства
Все материалы
Ценности
Полтора шпиона
ЦРУ или Ми-6: на какую разведку работаете вы
Кожа и жесть
Русские и китайцы зажгли на миланских подиумах
Выпущены часы для патриотов России
Bentley предложил россиянам «мужественный» внедорожник
Dior показал создание зеркальной пещеры на видео
Производитель пылесосов займется выпуском автомобилей
Марк Ньюсон обновил чемоданы Louis Vuitton
Все материалы
Путешествия
На волнах качался буй
В Венеции стартовал первый в мире секс-круиз
За три дня в Россию вернули почти девять тысяч пассажиров «ВИМ-Авиа»
Российские туристы назвали страну с самой вкусной едой в мире
Компьютерный сбой нарушил работу аэропортов по всему миру
Две трети отдохнувших в Сочи туристов признались в нежелании возвращаться
В «ВИМ-Авиа» рассказали о ситуации в компании после задержания руководства
AUGUST 30: Young girls wash themselves in a river before a traditional Reed dance ceremony at the stadium at the Royal Palace on August 30, 2009, in Ludzidzini, Swaziland. About 80.000 virgins from all over the country attended this yearly event, which goes on for a week and the biggest in Swazi culture. It was founded to celebrate the beauty of Swazi women and girls. King Mswati III, and absolute monarch, was born in 1968 and he has 14 wives and many children. The king danced with his men in front of the 80.000 girls. Many of the girls hope to get noticed by the king and to be chosen as a future wife, a ticket from poverty and into a life of privilege and luxury. The country is one of the poorest in the world and it is struggling with a high prevalence of HIV-Aids and severe povertyДевы для короля
Почему в африканской монархии голые девушки ходят строем
Все материалы
Из жизни
Ангелы и демоны
Похищение девочки рассорило мафию, масонов и Папу Римского
Дети шпионов
Секретные гаджеты ЦРУ и КГБ
«Поеду, куда позовут»
История жителя Набережных Челнов, переехавшего жить на Кипр
В Германии осел принял дорогой автомобиль за морковь и погрыз его
В США поймали скрывавшегося 27 лет клоуна-убийцу
Голодный слон перевернул моторикшу на Шри-Ланке
Двухлетняя девочка украла попкорн у принца Гарри
Все материалы
Лодки-суперкары
Жутко быстрые лодки с харизмой и мощными моторами
А ты точно Golf?
Неприлично большой VW Golf первого поколения с сюрпризом
Тест: узнай машину без «одежды»
Попробуйте опознать автомобили, у которых нет кузовных панелей
Ты где пропадала?
Тест-драйв Hyundai Sonata, которая вернулась в Россию
Показаны первые фотографии гиперкара McLaren с водительским местом по центру
Появился трейлер фильма о самом смертельном десятилетии Формулы-1
«Лады» получат две новых автоматических коробки
Все материалы
Дональд ТрампНебесная ласточка
Трамп начал речь в ООН с рекламы «русской башни»
Всегда Райт
Как один человек изменил облик США
Снова сдаю одна
В Москве наметился острый дефицит арендного жилья
Названы самые счастливые города Европы
Российские власти сочли жилье максимально доступным
В Москве нашли кладовую за 19 миллионов рублей
Назван размер семейного бюджета для «комфортной» ипотеки
Все материалы