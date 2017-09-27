Обвиняемый в съемках порно в Челябинске американец частично признал вину

Гражданин США Дэвид Лэнг, которого обвиняют в организации порностудии в Челябинске, частично признал вину. Об этом в среду, 27 сентября, сообщает РИА Новости.
Мужчине также инкриминируются изготовление порнографической продукции с участием несовершеннолетних, изнасилования и развратные действия.
Консультант Курчатовского райсуда Челябинска Наталья Наумова сообщила, что россиянка, которая проходит по делу как сообщник, признала свою вину полностью.
В ходе заседания сторона обвинения ходатайствовала о переводе 64-летнего Лэнга из центра содержания иностранцев в следственный изолятор, так как он не имеет ни постоянного места регистрации, ни социальных связей в России и может скрыться от закона. Суд принял во внимание эти аргументы и удовлетворил просьбу.
Следующее заседание назначено на 10 октября. Оно пройдет в закрытом режиме.
Следствие считает, что Лэнг, работавший бизнес-тренером и преподавателем делового английского, совершал преступления в период с 2006-го по 2015 год. Уточняется, что все это время он находился в России нелегально. По информации телеканала 31TV, порностудия была оборудована в съемной квартире, где он проживал. Ролики выкладывались в зарубежные видеочаты. При обыске материалы такого характера были найдены в компьютере американца.