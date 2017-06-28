На уличенного в рассылке порно девочкам жителя Череповца завели девять дел

Следователи завели девять уголовных дел на 25-летнего жителя Череповца, который подозревается в рассылке порнографических материалов в адрес девяти девочек в возрасте от девяти до 11 лет. Об этом в среду, 28 июня, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России (СКР) по Вологодской области.

Все дела возбуждены по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ («Действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего, не достигшего 12-летнего возраста»). По версии следствия, подозреваемый в 2016 году, используя страницу в одной из соцсетей, в ходе переписки отправлял девочкам фото и видео порнографического характера.

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«Мужчина за аналогичное преступление уже отбывает наказание в виде восьми лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, назначенное в декабре 2016 года приговором суда», — отмечают в региональном управлении СКР.

Ранее 28 июня стало известно, что в Москве задержали 32-летнего мужчину, трудившегося аниматором в одном из торговых центров, его обвиняют в совершении насильственных действий в отношении малолетних детей.