Аниматора столичного торгового центра задержали по подозрению в совращении детей

В Москве задержали 32-летнего мужчину, трудившегося аниматором в одном из торговых центров, его обвиняют в совершении насильственных действий в отношении малолетних детей. Об этом в среду, 28 июня, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного главка Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

«По версии следствия, мужчина, являясь сотрудником детской игровой комнаты одного из московского торгового центра, во время игры с малолетними мальчиками, подавляя их волю к сопротивлению, совершал в отношении них насильственные действия сексуального характера», — говорится в сообщении.

Аниматор обвиняется в двух преступлениях, предусмотренных пунктом «б» части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»). Мужчина заключен под стражу, его проверяют на причастность к аналогичным преступлениям на территории столицы.

По словам источника в правоохранительных органах, аниматор работал в торговом центре на проспекте Вернадского, в Юго-Западном округе Москвы.

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