Бывшего учителя из Подмосковья арестовали по подозрению в совращении учеников

Суд в Московской области арестовал бывшего замдиректора подмосковной школы, подозреваемого в совращении учеников. Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщает сетевое издание m24.ru.

По информации телеканала «360», мужчина пробудет под стражей два месяца — до окончания следственной проверки. Заседание суда по делу прошло в закрытом режиме.

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О задержании 25-летнего бывшего замдиректора подмосковной школы и по совместительству учителя истории, стало известно 16 февраля. В отношении него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 135 УК РФ («Развратные действия, совершенные в отношении двух лиц»).

Поводом для начала расследования стало заявление родителей двух девятиклассников о том, что учитель показывал детям в школе порнофильм. Кроме того, заявители сообщили, что с декабря 2016 года по январь 2017-го преподаватель совершал развратные действия в отношении их сыновей. Педагог уволен из школы.