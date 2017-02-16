Полиция задержала замдиректора подмосковной школы за совращение учеников

Полиция задержала учителя истории из подмосковного Красногорска после заявления родителей о развращении их детей. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщил телеканалу «360» источник в правоохранительных органах.

По его словам, заместитель директора школы по воспитательной работе, преподаватель истории и обществознания Георгий Е. 1991 года рождения был задержан 15 февраля. Против него возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 135 УК РФ («Развратные действия, совершенные в отношении двух лиц»).

Поводом для начала расследования стало заявление родителей двух девятиклассников о том, что учитель показывал детям в школе порнофильм. Кроме того, заявители сообщили, что с декабря 2016 года по январь 2017 года преподаватель совершал развратные действия в отношении их сыновей.

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Учитель в настоящее время уже уволен из школы.

В разговоре с корреспондентом «360» ученики подозреваемого предположили, что их одноклассники оклеветали преподавателя. Учителя истории они назвали лучшим в школе.

13 февраля сообщалось о том, что подмосковное управление Следственного комитета начало проверку по сообщениям о совращении школьников.