Замдиректора подмосковной школы заподозрили в совращении учащихся

Заместителя директора по воспитательной части одной из школ Красногорска (Московская область) заподозрили в совращении учащихся, сообщил источник РЕН ТВ.

По предварительным данным, 50-летний мужчина совершал развратные действия в отношении двух девятиклассников в помещении учебного заведения.

Региональное управление Следственного комитета (СК) проводит проверку.

Материалы по теме «Все это похоже на разговоры обиженных» Сексолог Александр Полеев о сексуальном скандале в школе №57

В январе этого года получила распространение информация о том, что на протяжении 20 лет руководители расположенного в Москве образовательного учреждения «Лига школ» (закрылось в 2015 году) сексуально домогались учениц. СК заинтересовался этими сведениями.

В августе 2016-го разразился скандал в школе №57 после того, как журналистка Екатерина Кронгауз написала в Facebook: «Больше 16 лет мы знали, что учитель истории крутит романы с ученицами». Затем в соцсетях стали появляться признания бывших школьниц. После этого директор учреждения уволился.