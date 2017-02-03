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«Лига школ» передала в СК доказательства невиновности директора в секс-скандале

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Николай Изюмов
Николай Изюмов

В Следственный комитет переданы доказательства невиновности руководителей учебного заведения «Лига школ», обвиненных в сексуальном насилии над ученицами. Об этом Национальной службе новостей (НСН) сообщил бывший учитель естествознания в учреждении Михаил Казанович.

«У нас есть основания, чтобы сомневаться в материалах, опубликованных на известном сайте, не только потому, что мы в это не верим, а верим своим глазам, но и потому, что у нас есть серьезные доказательства ложности некоторых эпизодов. Мы не хотим вбрасывать это в СМИ, но, поверьте, что в СК РФ эти материалы уже есть», — сказал Казанович.

Преподавший в «Лиге школ» в 2014-2015 годах химию Василий Туманов заявил, что появившаяся в СМИ информация носит подложный характер. «В ней [статье] изложена масса фактов, которые перекручены, передернуты, тенденциозно изложены. В ней изложены факты, которые искажены, их просто не было», — сказал он, отметив, что попытки педагогов вступить в диалог с автором публикации оказались безрезультатными.

В конце января бывший замдиректора «Лига школ» Николай Изюмов заявил, что информация о сексуальных преступлениях в учебном заведении является клеветой.

23 января Следственный комитет начал проверку по фактам, изложенным в публикациях СМИ о насилии над детьми в образовательном учреждении «Лига школ». В публикациях утверждалось, что директор школы Сергей Бебчук и его заместитель Изюмов на протяжении 25 лет совершали развратные действия в отношении учениц. В 2015 году «Лига школ» была реорганизована и прекратила свое существование.

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