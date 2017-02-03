В Минюсте предложили рассказывать школьникам об опасности сексуального насилия

В Минюсте предложили рассказывать ученикам на школьных уроках ОБЖ о самозащите в случае сексуального насилия. Об этом РИА Новости сообщил замглавы ведомства Дмитрий Аристов.

«Не нужно упускать из вида меры по социальному информированию и правовому просвещению, я имею в виду воспитание детей, которые сами должны понимать опасности, которые их подстерегают в жизни, это, в первую очередь, уроки обеспечения безопасности жизнедеятельности в школьной программе, там нужно акцентировать внимание», — заявил он.

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В январе после появления в СМИ информации о насилии над детьми в образовательном учреждении «Лига школ» началась доследственная проверка. В публикации утверждалось, что руководство школы в течение 25 лет совершало развратные действия в отношении учениц. В 2015 году «Лига школ» прекратила свое существование.

В сентябре 2016 года после рассказа журналистки Екатерины Кронгауз в Facebook об интимной связи учителя московской школы №57 Бориса Меерсона со старшеклассницами следователи начали доследственную проверку. В отношении бывшего преподавателя возбудили уголовное дело о развратных действиях в отношении учащегося. В школе было назначено новое руководство.

В 2016 году министр здравоохранения Вероника Скворцова рассказала, что в рамках уроков ОБЖ учащимся будут рассказывать о здоровом образе жизни, в том числе — о правильном питании. Также школьников научат оказывать первую помощь. Разработка новой учебной программы началась весной.

