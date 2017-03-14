Учителя танцев в Москве арестовали за сексуальное насилие над девочками

В Москве 65-летнего учителя танцев арестовали по обвинению в сексуальных домогательствах к девочкам. Об этом сообщается на сайте столичного главка Следственного комитета.

По версии СК, преступления совершены в период с 2015 по 2016 год, когда мужчина заменял преподавателей танцев в одном из образовательных учреждений в Юго-Восточном округе.

Родители детей обратились в правоохранительные органы с заявлением, после чего было возбуждено уголовное дело. Педагог обвиняется в насильственных действиях сексуального характера (статья 132 УК РФ) и развратных действиях (статья 135 УК РФ). Его проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений в Москве.

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По всей видимости, речь идет о том же педагоге, о котором ранее в марте писал «Московский комсомолец». По информации газеты, специалист в области спортивного танца вместе с напарницей в школах набирал группы из разновозрастных учащихся. За занятия им платили по три тысячи рублей в месяц.

Осенью 2016-го несколько девочек заявили родителям, что хотят бросить секцию из-за странных методов преподавания. Во время занятий в зале учитель вызывал девочек по одной в отдельную комнату. Там он якобы снимал с них платья, сажал на колени, трогал. Детям он объяснял, что делает им массаж и «вправляет мышцы». Родителям, которые обратились к мужчине за разъяснениями, он говорил, что это разогревающая растяжка.

«МК» отмечал, что заявления на педагога написали родители трех девочек — девяти, десяти и 13 лет.