Гуляй, рука

«Лента.ру» продолжает цикл статей об истории становления крупнейшей порноимперии планеты. Новый владелец PornHub и Brazzers приобрел еще десятки сайтов для взрослых и по сути стал монополистом на рынке онлайн-порно, но не смог избежать проблем с законом.

Порнокороль

Главным претендентом на Mansef стал Фабиан Тильман. К моменту начала переговоров в 2010 году компания владела двумя порностудиями (Brazzers и Mofos), 20-30 порносайтами (наиболее популярными на тот момент были Pornhub, Tube8 и ExtremeTube), а также собственной системой распределения и подсчета рекламных и реферальных доходов Jugg Cash. Тильман надеялся оформить сделку за месяц, но владельцы Mansef запросили сумму, которой у него не было, а взять кредит он не мог.

В результате переговоры затянулись на три месяца. По итогам Тильман получил контроль над Mansef, но сумму сделки разбили на десятки траншей, которые Тильман должен был выплатить в течение 16 месяцев. Более того, если хоть один из траншей не был бы переведен вовремя и в полном объеме, компания вернулась бы к бывшим владельцам. Реальная сумма сделки так и осталась тайной, однако на GoFuckYourself.com называлась цифра в 140 миллионов долларов. Позднее Тильман признался, что это довольно близко к истине и что сделка научила его не попадать в столь «дружелюбные бизнес-условия».

Заполучив Mansef, Тильман сменил название на Manwin. Главный сайт объединенного холдинга переехал на домен manwin.com, который Тильман зарегистрировал еще в 2007 году. Разобравшись с формальностями, немец начал агрессивную политику скупки активов. В июне 2010 года Manwin запустил Videobash — не связанный с порно портал, на который пользователи заливают смешные видеоролики.

Через два месяца Manwin выкупил порносайт SpankWire, который через несколько лет станет самостоятельной порносетью с владельцами из офшора на британских Виргинских островах. Сумма сделки не раскрывалась (как и в 99 процентах случаев подобных сделок), зато в ней впервые промелькнул сервис TrafficJunky, который должен был запуститься в это же время.

TrafficJunky — еще один сервис распределения рекламы, реферальных ссылок и подсчета доходов по аналогии с Jugg Cash. Свой аналог такой сети появился у SpankWire.

Фото: Zuma Press / Diomedia

В сентябре компания выкупила конгломерат нишевых порносайтов EuroRevenue, а в ноябре запустила Celebs.com — аналог портала о жизни звезд TMZ. В декабре Manwin договорилась с порностудией Wicked Pictures об управлении ее сайтами. Главы Manwin и Wicked остались довольны этой сделкой, а вот Celebs.com и Videobash.com в итоге провалились, закрывшись в 2013-м и 2014 году.

При этом, невзирая на агрессивную политику по расширению и поглощению, по итогам 2010 года Тильман заявил, что смог увеличить выручку компании на 40 процентов.

Миллиардный кредит и IPO

В 2011 году компания продолжила расширяться, хотя последний транш бывшим владельцам Тильман должен был выплатить только в июле 2011 года. С деньгами на дальнейшее расширение помог один из инвестиционных фондов с Уолл-стрит. Год спустя в интервью CNBC Тильман признался, что инвесторов впечатлили финансовая отчетность, условия, в которые его поставили Юсеф и Манос, и то, как он с ними справился. В итоге они выдали ему девятизначный кредит, который пошел на выплаты по долговым обязательствам и скупку новых активов.

Кредитное соглашение с неназванным инвестфондом было заключено в апреле 2011 года, его подробностей Тильман не раскрывал. В том же интервью он допустил проведение IPO порнохолдинга. По его словам, в 2011 году компания была к этому не готова, ей необходимо было диверсифицировать свои активы и вкладываться во что-то, «во что инвесторам проще поверить». В качестве примера он привел Playboy. Возможно, именно поэтому некоторые покупки Тильмана шли вразрез с общим направлением бизнеса Manwin.

Примечательно, что в 2013 году корреспондент Fox Business Чарли Гаспарино был в шоке, узнав о том, что инвестфонд Colbeck Capital, который основали два бывших топ-менеджера Goldman Sachs, выдал Manwin кредит. Он был значительно ниже «девятизначной суммы», о которой в 2012 году говорил Тильман. По данным Гаспарино, компания получила 168 миллионов долларов, однако в некоторых СМИ называлась сумма в 362 миллиона.

В мае 2011 года Manwin приобрела одного из главных конкурентов PornHub — портал YouPorn. А через пару месяцев компания выкупила порноактивы Carsed Marketing Incorporated, в том числе порностудию и сайт Twistys, а также программные решения холдинга Twistys Cash Affiliate Program и нишевые сайты GayTube, SexTube и TrannyTube.

Параллельно Manwin договорилась со студией FunkyMonkey Productions о запуске порноресурса с видеороликами в 3D. Новый проект получил название 3DXSTAR.

Заход на Playboy

А в ноябре 2011 года Manwin замахнулась на активы культового журнала Playboy, получив операционный контроль над его онлайн-проектами, в том числе сайтом Playboy.com и частью телеканалов на территории Великобритании, Бельгии и Нидерландов, которыми управляла «дочка» Playboy — Plus Entertainment. Вдобавок Manwin отошли небрендированные активы Playboy — например, сеть кабельных порноканалов Spice.Tv.

Казалось, обе стороны довольны сделкой. Генеральный директор Playboy Скотт Фландерс называл Manwin ключом, который откроет компании потенциал для роста. «Сделка принесет пользу нашим клиентам, рекламодателям и всем поклонникам Playboy», — рассуждал он, подтверждая обещания Тильмана нарастить телеаудиторию Playboy и раскрыть потенциал его сетевых ресурсов.

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Однако что-то пошло не так. Уже в декабре 2014 года Фландерс назвал сделку своей самой большой ошибкой за время работы в Playboy и признался, что журналу пришлось выложить кругленькую сумму за возвращение Playboy.com. При этом под контролем Manwin (на тот момент уже Mindgeek) остались Playboy TV, Playboy Plus, Spice TV.

По словам Фландерса, Manwin превратила Playboy.com в очередной канал для нагона трафика на свои платные порносайты. Такой подход не устраивал Playboy, который планировал вернуться к истокам и сосредоточиться на лайфстайле. А Playboy.com под контролем Manwin аудитория в принципе перестала читать.

Нужно больше золота

В ноябре 2011 года Manwin объявила о запуске нового сервиса для партнеров — Legendary Stats. Он должен был помочь задействованным в системе обмена трафика клиентам и партнерам Manwin эффективнее размещать рекламу и зарабатывать. На тот момент было известно только о нескольких таких системах — Jugg Cash, TrafficJunky и одиночных, заточенных под конкретный сайт, типа SpankWire.

Однако с запуском Legendary Stats оказалось, что подобных ресурсов у компании намного больше. Менеджер сервиса Крис Наср обещал клиентам возможность создавать рекламные баннеры, планировать кампании, генерировать коды, просматривать статистику и следить за платежами. «Мы полностью исключили необходимость входа в несколько партнерских программ, чтобы узнать, насколько хорошо работает трафик», — объяснял он.

Обновилась и старая сеть Jugg Cash. Созданная еще во времена Mansef, она была переименована в AdultForce и переехала на соответствующий домен.

В январе 2017 года в AdultForce вошла еще одна партнерская рекламная сеть — NastyDollars. Ее клиенты могли размещаться на 47 сайтах внутренней системы под началом портала RealityKings. Представитель компании тогда отметил, что фактически все сети MindGeek наконец-то объединены в одну, а «уровень доходов достиг рекорда».

На сайте AdultForce представлены «партнеры» системы: Brazzers, RealityKings, Mofos, DigitalPlayground, TrueAmateure, MyDirtyHobby, PornHub, Babes, Twistys, Fakehub, Hentaipros, Sexyhub, TransAngels, RealityDudes, Bromo, Men, SeanCody. Однако, вероятно, самой большой подобной сетью в структурах Manwin (позднее MindGeek) стала TrafficJunky. Помимо воодушевляющих сообщений от «лидеров интернет-маркетинга», на портале перечислены сайты, через которые этот трафик проходит. Здесь представлены уже хорошо известные Pornhub, Brazzers и другие сайты Manwin (MindGeek), а также список «внешних продуктов».

Фото: Ethan Miller / Getty Images

В этом разделе перечислены порносайты, которые не входят в сеть Manwin (MindGeek): порталы SpankBang, Slutload, DrTuber и многие другие. Но интереснее всего здесь появление Xhamster — одного из самых популярных порносайтов, в настоящий момент входящего в мировой топ-5. Долгое время Тильман хотел выкупить этот сайт, но ему это так и не удалось. В итоге Manwin (MindGeek) получила частичный контроль над его рекламными доходами, а может быть, и над самим порталом.

Однако самым интересным пунктом в списке числится TJRON, то есть TrafficJunky Run of Network. Это сеть внутри сети, с помощью которой клиент может разместить свою рекламу на других сайтах и блогах, причем не обязательно порнографического содержания.

Больше продакшена

В 2012 компания продолжила свою экспансию. В январе MindGeek купил седьмую порностудию — DigitalPlayground. Тильман отмечал, что «Manwin стремится диверсифицировать активы, а также наращивать портфолио известных брендов». И Manwin продолжила скупать.

В апреле 2012 года компания обратилась в Федеральное агентство Австрии по конкуренции с заявкой на приобретение еще одной студии — Reality Kings. Переговоры затянулись до сентября — вероятно, Manwin искала, где выгоднее разместить новое подразделение. В итоге порностудию оформили на ирландскую «дочку» компании в Дублине. В июне 2012 года Manwin запустила еще одну порностудию — Babes.

Перейти дорожку Ларри Флинту

В марте 2012 года Manwin сделала официальное предложение о покупке компании New Frontier Media, владеющей сетью спутниковых и кабельных каналов для взрослых. Среди наиболее популярных активов холдинга были Penthouse TV и пакет телеканалов The Erotic Networks (TEN), включавших Xtsy, Juicy и VaVoom.

Manwin предлагала выкупить долю совета директоров New Frontier Media по 1,5 доллара за акцию, что было на 32 процента выше тогдашней рыночной стоимости компании. Потенциальную сделку осложняли другие акционеры New Frontier Media, а именно инвесткомпания Longkloof Ltd., которой принадлежало 15 процентов акций. Более того, Longkloof была недовольна руководством New Frontier Media и планировала самостоятельно выкупить контрольный пакет по 1,35 доллара за акцию.

Фото: Ethan Miller / Getty Images

Однако в переговоры вклинился Ларри Флинт: его компания L.F.P. Inc (Larry Flynt Publications, управляющая культовым журналом Hustler, предложила по 2,02 доллара за акцию. В итоге Флинт заполучил компанию за 33 миллиона плюс бонусы; она принадлежит ему до сих пор.

Diablo II вместо денег

В июле 2013 года Manwin совершила последнюю на сегодня сделку по поглощению. Компания за неназванную сумму выкупила у гонконгской Bright Imperial Ltd. еще один популярный порносайт RedTube, а также все его порноактивы.

Годом ранее Тильман пытался купить главных конкурентов на рынке интернет-порнографии — порталы XVideos и XHamster. Получив контроль над ними, владелец MindGeek стал бы реальным монополистом отрасли, причем журнал The Economist выражал уверенность, что антимонопольщики разрешили бы ему это сделать. «Какой смысл следить за конкуренцией на рынке, о существовании которого простые люди даже не догадываются?» — задавались вопросом авторы.

Однако владельцы XVideos и XHamster отказали Тильману. Французский владелец XVideos не принял 120-миллионное предложение Manwin, заявив, что ему «пора идти играть в Diablo II».

Наследие Тильмана

Тогда же у Тильмана начались проблемы с законом. В декабре 2012 года прокуратура немецкого города Кельна открыла против него дело об уклонении от уплаты налогов на сумму около 100 миллионов долларов. 34-летний порнокороль (сейчас ему 39 лет) с женой и двумя детьми жил в пригороде Брюсселя, откуда его забрала бельгийская полиция, чтобы позже экстрадировать в Германию.

Фабиан Тильман Фото: crunchbase.com

Правоохранительные органы провели обыски и изъяли компьютеры в доме Тильмана под Брюсселем и в офисе Manwin в Гамбурге, однако на этом активная фаза приостановилась до 2015 года, когда Тильману были предъявлены новые обвинения в уклонении от уплаты налогов в период его владения Manwin.

По данным Die Welt, Тильман заплатил «десятки миллионов» залога, чтобы не остаться за решеткой, и нанял самого дорого адвоката Германии — Свена Томаса, защищавшего бывшего главу Формулы 1 Берни Экклстоуна.

Немецкое издание кратко описывает схему, по которой Тильман уходил от уплаты налогов: немецкие порноактеры, снимавшиеся для порталов Manwin, получали зарплату не через немецкое подразделение компании в Гамбурге, а через кипрское в Никосии. Таким образом компания не платила налоги в бюджет Германии. Тильман же уверял, что действовал в рамках налоговой оптимизации.

Однако в октябре 2013 года он неожиданно объявил, что продал Manwin топ-менеджменту компании за 73 миллиона евро — почти в два раза дешевле, чем он ее купил. В прощальном письме сотрудникам компании он заявил, что «это было самым сложным решением за всю его жизнь».

К тому времени у Manwin было семь офисов, из которых управлялись 35 юридических лиц: Монреаль, Бербанк, Лондон, Дублин, Гамбург, Никосия и главный в Люксембурге. В компании работали около 1,2 тысячи человек. Доход ее Die Welt оценивала в 500 миллионов долларов в год, а чистую прибыль — в 170 миллионов долларов. В общей сложности под управлением Manwin находилось более 130 порносайтов с аудиторией 450 миллионов уникальных пользователей. К тому же Manwin через свои студии контролировала почти весь рынок производства порно.

И это с учетом того, что из-за бума сайтов для взрослых число порностудий в той же Америке уменьшилось с 200 до 20, а доходы в индустрии рухнули в два-три раза. Основатель отраслевого портала XBIZ Алек Хелми отмечал, что если до бума онлайн-порно актер мог получать 1,5 тысячи долларов в час, то затем эта сумма снизилась до 500 долларов, причем заказчики все время требовали «более экстремальный контент».

Тильман написал прощальное письмо в пятницу, 18 октября, а уже через десять дней новые владельцы компании — Ферас Антун и Давид Марморстейн Тассилло переименовали ее в MindGeek.

Продолжение следует