В Москве толпу съехавшихся к одному из домов мигрантов сняли на видео

В Москве стихийное собрание мигрантов во дворе дома сняли на видео. Кадры, сделанные наблюдавшими за происходящим горожанами, опубликовал Telegram-канал «Колоколъ».

В ролике видно огороженную территорию, за воротами которой столпились десятки иностранцев. Еще около 20 человек стоят перед входом — с ними беседуют правоохранители. На место съехались три автомобиля полиции.

По данным канала, действие происходит на улице Басовской, 1. По данным из открытых источников, по этому адресу находится некий «Умма шоп». Уммой называется мусульманская община. Канал утверждает, что речь идет о нелегальном мусульманском центре, и приводит жалобы местных жителей на «напевы на всю улицу», доносящиеся с его территории.

На кадрах можно увидеть несколько припаркованных у входа электросамокатов служб доставки продуктов. Возможно, некоторые из иностранцев приехали на Басовскую улицу во время работы. Видео было опубликовано в пятницу — по пятницам проходят обязательные для верующих мусульман коллективные молитвы.

Ранее в Москве группа мигрантов освежевала барана прямо на детской площадке, что попало на видео. Вскоре стало известно о депортации одного из них. Еще одного участника разделки туши арестовали на 15 суток. Применить к нему депортацию нельзя, потому что у него есть российское гражданство.