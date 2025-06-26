Стало известно о депортации одного из освежевавших барана в Москве мигрантов

«Регнум»: Одного из освежевавших барана в Москве мигрантов депортировали

Одного из освежевавших барана в Москве мигрантов депортировали из России. Об этом сообщает издание «Регнум» в Telegram со ссылкой на источник.

Перед этим в сети распространилось видео, на котором группа иностранцев разделывает животное прямо на детской площадке столичного ЖК.

Одного из попавших на видео мигрантов уже депортировали, рассказал собеседник издания. Еще одного участника разделки барана арестовали на 15 суток. Депортацию к нему не применили, поскольку он является гражданином России, пояснил источник.

При этом, несмотря на решение собственника квартиры выселить мигрантов, семья пока не съехала из жилья, отмечает издание.

После инцидента один из участников разделки барана обратился к снявшей видео с ними россиянке. Женщина рассказала, что иностранец попросил у нее прощения и пообещал, что подобное не повторится.