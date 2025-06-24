Освежевавшие барана на детской площадке в Москве мигранты поплатятся выселением

Освежевавших барана на детской площадке в Москве мигрантов выселят

Освежевавших барана на детской площадке в Москве мигрантов выселят. Об этом сообщает издание «Регнум» в Telegram.

Перед этим в сети появилось видео с разделкой животного прямо по дворе одного из столичных жилых комплексов.

По словам источника издания, некоторые из попавших на видео иностранцев снимают квартиру в том самом ЖК. Собеседник издания также заявил, что около полугода назад один из мужчин приставал к местной жительнице, предлагая ей раздеться.

После публикации видео с животным и вызванным им резонансом собственник жилья принял решение выселить мигрантов, отметил источник «Регнума». С осуждением действий иностранцев выступили многие жители, указав, в частности, что мигранты даже не убрали оставшуюся на детской площадке кровь.

Тем временем в Совете по правам человека при президенте России (СПЧ) призвали наказать освежевавших барана на детской площадке мигрантов. Член СПЧ Кирилл Кабанов назвал подобное поведение недопустимым и заявил, что содеянное нуждается в уголовно-правовой оценке.