В СПЧ призвали наказать разделавших барана на детской площадке в Москве мигрантов

Член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) России Кирилл Кабанов призвал наказать мигрантов, которые разделывали барана на детской площадке в Троицком административном округе в Новой Москве. Свой комментарий по ситуации он опубликовал в Telegram-канале.
Правозащитник отметил, что такое поведение иностранных граждан недопустимо. По мнению Кабанова, их действия прямо противоречат традиционным нормам поведения и российским законам. Их поступок нужно расценивать только как уголовное деяние, уверен он.
Член СПЧ обратился к сотрудникам правоохранительных органов с требованием найти и наказать участников «жестокой кровавой драмы».
«То, что средь бела дня мигранты на детской (!) площадке режут барана, нужно расценивать только как открытый вызов, вызов всем нам, российскому обществу, а также государственной и правоохранительной системам», — написал Кабанов в посте.
О том, что мигранты устроили забой животного на детской площадке в Москве, стало известно накануне. Все происходило во дворе жилого комплекса «Ирландский квартал». Действия иностранцев попали на видео.
После распространения ролика в соцсетях сотрудники полиции заинтересовались произошедшим.