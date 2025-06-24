В СПЧ призвали наказать разделавших барана на детской площадке в Москве мигрантов

Кабанов призвал наказать разделавших барана на детской площадке мигрантов

Член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) России Кирилл Кабанов призвал наказать мигрантов, которые разделывали барана на детской площадке в Троицком административном округе в Новой Москве. Свой комментарий по ситуации он опубликовал в Telegram-канале.

Правозащитник отметил, что такое поведение иностранных граждан недопустимо. По мнению Кабанова, их действия прямо противоречат традиционным нормам поведения и российским законам. Их поступок нужно расценивать только как уголовное деяние, уверен он.

Член СПЧ обратился к сотрудникам правоохранительных органов с требованием найти и наказать участников «жестокой кровавой драмы».

«То, что средь бела дня мигранты на детской (!) площадке режут барана, нужно расценивать только как открытый вызов, вызов всем нам, российскому обществу, а также государственной и правоохранительной системам», — написал Кабанов в посте.

О том, что мигранты устроили забой животного на детской площадке в Москве, стало известно накануне. Все происходило во дворе жилого комплекса «Ирландский квартал». Действия иностранцев попали на видео.

После распространения ролика в соцсетях сотрудники полиции заинтересовались произошедшим.