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09:28, 24 июня 2025Россия

В СПЧ призвали наказать разделавших барана на детской площадке в Москве мигрантов

Кабанов призвал наказать разделавших барана на детской площадке мигрантов
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)
Кирилл Кабанов

Кирилл Кабанов. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) России Кирилл Кабанов призвал наказать мигрантов, которые разделывали барана на детской площадке в Троицком административном округе в Новой Москве. Свой комментарий по ситуации он опубликовал в Telegram-канале.

Правозащитник отметил, что такое поведение иностранных граждан недопустимо. По мнению Кабанова, их действия прямо противоречат традиционным нормам поведения и российским законам. Их поступок нужно расценивать только как уголовное деяние, уверен он.

Член СПЧ обратился к сотрудникам правоохранительных органов с требованием найти и наказать участников «жестокой кровавой драмы».

«То, что средь бела дня мигранты на детской (!) площадке режут барана, нужно расценивать только как открытый вызов, вызов всем нам, российскому обществу, а также государственной и правоохранительной системам», — написал Кабанов в посте.

О том, что мигранты устроили забой животного на детской площадке в Москве, стало известно накануне. Все происходило во дворе жилого комплекса «Ирландский квартал». Действия иностранцев попали на видео.

После распространения ролика в соцсетях сотрудники полиции заинтересовались произошедшим.

ЖЗЛ
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