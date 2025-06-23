Полиция заинтересовалась разделкой барана на детской площадке в Москве

Полиция проводит проверку после забоя барана на детской площадке в Новой Москве

В Москве мигранты устроили забой барана на детской площадке и попали на видео

Начало событий в новости В Москве мигранты устроили забой барана на детской площадке и попали на видео

Полиция проводит проверку после забоя барана на детской площадке во дворе жилищного комплекса (ЖК) «Ирландский квартал» в Новой Москве. Об этом в Telegram сообщает издание «Подъем» со ссылкой на главу управы Краснопахорского района города Юрия Няньчура.

Чиновник пояснил, что все произошло на площадке для сушки белья. Сейчас местное УВД занимается этим вопросом.

Ранее видео с мигрантами, разделывавшими барана в Троицком административном округе, появилось в сети. На кадрах видны мужчины, подвесившие тушу животного на турнике во дворе ЖК.

Местные жители предположили, что все происходит прямо на детской площадке.