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11:47, 23 июня 2025Россия

В Москве мигранты устроили забой барана на детской площадке и попали на видео

В Новой Москве мигранты устроили забой барана на детской площадке во дворе ЖК
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

В Новой Москве в Троицком административном округе мигранты устроили забой барана на детской площадке во дворе жилищного комплекса (ЖК) «Ирландский квартал». Действия иностранцев попали на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Многонационал».

На представленном ролике видно, как несколько человек разделывают тушу животного, подвешенную на турнике.

Живущие в «Ирландском квартале» возмутились поведением мужчин. В соцсетях после распространения видео с мигрантами они оставили массу негативных комментариев.

До этого сообщалось, что москвичи пожаловались в полицию на справляющих нужду возле школы рабочих. Тогда инцидент произошел в ЖК «Life-Варшавское».

Еще раньше во Владивостоке иностранцы устроили драку в очереди у миграционного центра.

ЖЗЛ
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