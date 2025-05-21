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18:56, 21 мая 2025Россия

В Москве жители пожаловались в полицию на справляющих нужду возле школы рабочих

Москвичи пожаловались в полицию на рабочих, справляющих нужду возле школы
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Осторожно, Москва»

Жители Москвы пожаловались в полицию на рабочих, которые справляли нужду возле одной из школ. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Инцидент произошел в ЖК «Life-Варшавское». По словам местных жителей, рабочие «оккупировали» двор. Они оставлюяют после себя мусор, а один из них справил нужду возле школы.

Граждане обратились в полицию, однако там якобы отказались приезжать на вызов. После еще нескольких жалоб одному из жителей перезвонили правоохранительные органы и, по его словам, попросили их не беспокоить.

Ранее конфликт рабочих из КНДР с мигрантами из Средней Азии на российской стройке попал на видео. Ролик был записан в городе Арсеньеве. На нем видно несколько десятков человек, которые выясняют отношения. В руках некоторых из них можно заметить палки.

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