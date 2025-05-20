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16:30, 20 мая 2025Россия

Конфликт рабочих из КНДР с мигрантами из Средней Азии на российской стройке попал на видео

Рабочие из КНДР подрались с мигрантами в Приморье, конфликт сняли на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Конфликт рабочих из КНДР с мигрантами из Средней Азии на российской стройке попал на видео. Снятый очевидцем видеоролик опубликовал Telegram-канал «Svodka25 | Новости Приморья и Владивостока».

Ролик был записан в городе Арсеньеве. На нем видно несколько десятков человек, которые выясняют отношения. В руках некоторых из них можно заметить палки. Строители громко ругаются на своих языках, затем они начинают хватать друг друга за одежду. «Все, [конец] вам», — говорит автор ролика за кадром.

По данным канала, причина конфликта была бытовой. Северокорейским рабочим противостояли выходцы из Узбекистана, указано в публикации.

Ранее в Госдуме поддержали привлечение в Россию трудовых кадров из КНДР. Председатель комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в беседе с «Лентой.ру» напомнил, что ранее специалисты из азиатской странны уже привлекались к работе в России. Депутат Госдумы Ярослав Нилов поддержал идею, указав на законопослушность граждан КНДР.

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