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11:52, 20 мая 2025Россия

Десятки мигрантов устроили драку в очереди в российском городе и попали на видео

Во Владивостоке иностранцы устроили драку в очереди у миграционного центра
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Во Владивостоке десятки иностранцев устроили драку в очереди у миграционного центра в районе улицы Нейбута. Конфликт попал на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Prima Media. Приморье».

На представленном ролике толпа приезжих — мигранты кричат и пытаются прорваться ко входу здания МВД в российском городе.

Очевидцы, живущие в окрестностях, пожаловались на агрессивное поведение иностранцев. «Не знаем, что делать. Они дерутся, орут, ругаются матом», — поделился один из горожан.

В полиции ситуацию пока никак не комментировали.

Ранее сообщалось, что в Перми родители пожаловались на избивающих детей мигрантов. Сотрудники правоохранительных органов пообещали организовать проверку.

До этого москвич остановил пристававшего к девочке приезжего.

Вот это да!
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