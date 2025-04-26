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01:47, 26 апреля 2025Россия

В Перми родители пожаловались на избивающих детей мигрантов

URA.RU: В Перми родители пожаловались на избивающих детей мигрантов
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globallookpress.com

В Перми на стадионе у гимназии завязалась драка подростков, сообщает URA.RU со ссылкой на родителей. У учеников произошел конфликт с мигрантами.

Одному из гимназистов ударили по голове, после чего «он стал плохо слышать». В полиции пообещали провести проверку.

Как уточнили родители, которые связались с URA.RU, на стадион, помимо учеников, приходят местные жители из-за того, что на районе недостаточно спортивных объектов.

Ранее в Москве мужчина остановил пристававшего к девочке мигранта. Он дал ему три варианта на выбор. «Или ты ходишь со мной на улицу, или я вызываю полицию, или сейчас звоню русским ребятам», — сказал мужчина.

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