Историк Гавришко: За наглость Зеленского будут расплачиваться украинцы

За наглость президента Украины Владимира Зеленского будет расплачиваться народ. Такое мнение выразила украинский историк Марта Гавришко на своей странице в социальной сети Х.

«Из 35 ракет, запущенных прошлой ночью, была перехвачена только одна — просто потому, что у Украины закончились ракеты для комплексов Patriot. Так как же Зеленский намерен защитить граждан, одновременно усиливая удары вглубь России?» — задала вопрос она.

Гавришко добавила, что за наглость украинского лидера будут расплачиваться обычные граждане, которые голосовали за него в 2019 году, надеясь на мир, но которые вместо этого «получили ад».

Ранее финский политик и член партии «Альянс свободы» Армандо Мема призвал Владимира Зеленского начать диалог с Россией. Он добавил, что Зеленскому следует прекратить атаки на российскую территорию, если он хочет, чтобы удары РФ остановились.