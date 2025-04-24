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13:12, 24 апреля 2025Россия

В Москве мужчина задержал пристававшего к девочке мигранта и дал ему три варианта на выбор

В Москве мужчина задержал пристававшего к девочке мигранта, их сняли на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Москве мужчина задержал пристававшего к девочке мигранта. Разговор с ним он записал на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Бладсикер 2.0».

Попавший на видео диалог произошел в Пасху, 20 апреля. Мужчина заметил мигранта, который проявлял внимание к несовершеннолетней, и вызвал его на разговор.

«Или ты ходишь со мной на улицу, или я вызываю полицию или сейчас звоню русским ребятам», — поставил автор ролика выбор перед иностранцем. Затем видео обрывается.

Ранее стало известно о мигранте, который в Подмосковье плюнул в лицо 11-летней девочке. После того как к нему пришли активисты из числа местных жителей, иностранец извинился перед униженным им ребенком.

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