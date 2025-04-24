В Подмосковье мигрант плюнул в лицо 11-летней девочке

В Коммунарке мигрант-продавец плюнул в лицо 11-летней девочке

В Коммунарке мигрант плюнул в лицо 11-летней девочке. Об этом сообщается в Telegram-канале «Русской общины».

Приехавший из Средней Азии сотрудник магазина прилюдно унизил ребенка. Отец девочки обратился к дружинникам, те оперативно посетили магазин и провели с продавцом воспитательную беседу. После этого нарушитель принес извинения за свое поведение.

Ранее в Красноярске разработали «правила поведения для мигрантов». Приезжим рекомендовали уважительно относиться к женщинам и разговаривать в общественных местах на русском языке, а также налаживать добрососедские отношения с местными жителями — здороваться при встрече, оказывать помощь пожилым и детям.