В российском регионе разработали «правила поведения для мигрантов»

В Красноярске опубликовали «правила поведения для мигрантов»

В Красноярске разработали «правила поведения для мигрантов». В частности, приезжим рекомендовали уважительно относиться к женщинам и разговаривать в общественных местах на русском языке. Справочник с подзаголовком «Что должен знать трудовой мигрант, приезжающий в Красноярский край» опубликовали на портале Дома дружбы народов в российском регионе.

Авторы свода правил рекомендовали мигрантам изучать и совершенствовать степень владения русским языком, чтобы в присутствии коренных жителей региона разговаривать именно на нем, даже в разговорах между собой.

Мигрантам советуют не связываться с криминальными группами и налаживать добрососедские отношения с местными жителями — здороваться при встрече, оказывать помощь пожилым и детям, а также соблюдать чистоту и порядок в общественных местах, быть опрятными.

Составители справочника также акцентировали внимание на отношении к женщинам. «В русской культуре (...), несмотря на равноправие, принято (...) уступать женщинам дорогу первыми, уступать сидячее место в транспорте (...). Неприличным считается пристальный взгляд в сторону женщины. В обществе хотя и не пользуется одобрением излишне открытая одежда, однако к этому принято относится сдержанно. В случае несовпадения традиции не следует реагировать агрессивно, лучшим ответом будет отвернуться в другую сторону», — рекомендуется в «правилах поведения».

При встрече с незнакомыми людьми на улице авторы справочника рекомендовали не смотреть им в упор в глаза, так как «это может быть расценено как проявление вызывающего поведения или агрессии».

Мигрантам также рекомендовали не слушать громко национальную музыку, не курить, не распивать алкоголь и не принимать наркотики (в том числе не употреблять насвай), так как это может вызвать негативную реакцию окружающих.

Справочник также дополнили «добрыми советами для мигрантов», выдержкой из закона о правовом положении иностранных граждан в России, информацией о порядке депортации и номерами экстренных служб.

23 июля Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, который наделяет полицию правом принимать решения об административном выдворении за пределы России иностранцев и лиц без гражданства. Председатель Думы Вячеслав Володин, в свою очередь, заявил, что в Россию не нужно впускать мигрантов, не знающих русского языка, не уважающих традиции и культуру страны.