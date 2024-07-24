Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:40, 24 июля 2024Россия

В российском регионе разработали «правила поведения для мигрантов»

В Красноярске опубликовали «правила поведения для мигрантов»

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Красноярске разработали «правила поведения для мигрантов». В частности, приезжим рекомендовали уважительно относиться к женщинам и разговаривать в общественных местах на русском языке. Справочник с подзаголовком «Что должен знать трудовой мигрант, приезжающий в Красноярский край» опубликовали на портале Дома дружбы народов в российском регионе.

Авторы свода правил рекомендовали мигрантам изучать и совершенствовать степень владения русским языком, чтобы в присутствии коренных жителей региона разговаривать именно на нем, даже в разговорах между собой.

Мигрантам советуют не связываться с криминальными группами и налаживать добрососедские отношения с местными жителями — здороваться при встрече, оказывать помощь пожилым и детям, а также соблюдать чистоту и порядок в общественных местах, быть опрятными.

Составители справочника также акцентировали внимание на отношении к женщинам. «В русской культуре (...), несмотря на равноправие, принято (...) уступать женщинам дорогу первыми, уступать сидячее место в транспорте (...). Неприличным считается пристальный взгляд в сторону женщины. В обществе хотя и не пользуется одобрением излишне открытая одежда, однако к этому принято относится сдержанно. В случае несовпадения традиции не следует реагировать агрессивно, лучшим ответом будет отвернуться в другую сторону», — рекомендуется в «правилах поведения».

При встрече с незнакомыми людьми на улице авторы справочника рекомендовали не смотреть им в упор в глаза, так как «это может быть расценено как проявление вызывающего поведения или агрессии».

Мигрантам также рекомендовали не слушать громко национальную музыку, не курить, не распивать алкоголь и не принимать наркотики (в том числе не употреблять насвай), так как это может вызвать негативную реакцию окружающих.

Справочник также дополнили «добрыми советами для мигрантов», выдержкой из закона о правовом положении иностранных граждан в России, информацией о порядке депортации и номерами экстренных служб.

23 июля Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, который наделяет полицию правом принимать решения об административном выдворении за пределы России иностранцев и лиц без гражданства. Председатель Думы Вячеслав Володин, в свою очередь, заявил, что в Россию не нужно впускать мигрантов, не знающих русского языка, не уважающих традиции и культуру страны.

Что думаешь? Оцени!
      Елена Торубарова
      Обсудить
      Последние новости

      В Турции задержали подозреваемого в подрыве машины офицера Генштаба. Его вытащили из авто на известном курорте

      Израиль представил «Демона ветра»

      «США — это огромный рынок допинга». Всемирное антидопинговое агентство угрожает американскому спорту изоляцией

      Игрушка в ручной клади пассажира напугала службу безопасности аэропорта

      Раскрыты подробности о задержанном в Турции за теракт в Москве россиянине

      Музей Лондона представил логотип в виде оставившего кляксу голубя

      В Роскомнадзоре высказались о возможности разблокировки Instagram

      Бюджет Украины назвали самым дефицитным в мире

      МОК начал показ Олимпиады-2024 для россиян

      Россиян предупредили о новых схемах мошенничества

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше