Володин заявил, что в Россию не нужно впускать мигрантов, не знающих русского

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал условия для въезда в Россию мигрантов, передает ТАСС.

В частности, спикер Госдумы обозначил, что тех, кто не знает русского языка, не уважает традиции и культуру, не нужно впускать в страну.

«Высылать надо тех, кто нарушил наши законы. Не надо пускать тех, кто не знает языка, не уважает традиции, не уважает культуру. Исходя из этого надо наводить порядок, и тогда будет все нормально», — заявил Володин.

Ранее избитый мигрантами депутат Госдумы Михаил Матвеев выступил против строительства мечетей в России, а также предложил обязать мигрантов не проявлять к окружающим агрессии и не использовать бранные слова в общественных местах. Его не поддержали.