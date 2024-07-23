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16:44, 23 июля 2024Россия

Избитый мигрантами депутат Госдумы выступил против возведения мечетей

Избитый мигрантами депутат Госдумы Матвеев выступил против строительства мечетей

Фото: Telegram-канал «Михаил Матвеев коммент»

Избитый мигрантами депутат Госдумы Михаил Матвеев выступил против строительства мечетей в России. На заседание, трансляция которого велась на официальном портале Думы, он пришел с бинтом, повязанным вокруг головы.

Парламентарий предложил отказаться от формирования культурно-религиозной инфраструктуры в местах пребывания иностранных граждан, таким образом высказавшись, в частности, против возведения мечетей там, где живут мигранты.

«Послушайте, такого нет ни в одной стране мира. В Турцию, когда миллионы русских туристов ездят, там же не строят храмы для них. А здесь они требуют себе дополнительные религиозные сооружения», — заявил Матвеев.

Парламентарий также предлагал прописать в законе то, что «вызывает наибольшее возмущение у людей» — в частности, обязать мигрантов избегать бытовых конфликтов с россиянами, проявлять уважение к пожилым людям, женщинам, детям, а также не проявлять к окружающим агрессии и не использовать бранные слова в общественных местах.

Среди его предложений также звучало лишение мигрантов возможности перевозить в Россию неработающих членов семьи, если они сами не относятся к высококвалифицированным специалистам. Он также высказался против зачисления в школы детей мигрантов, если им не удалось успешно сдать экзамен по русскому языку. При этом ни одну из поправок депутата не поддержали.

18 июля в Самаре на депутата напали мигранты, когда он вышел из машины, чтобы остановить драку. Политик получил удар камнем по затылку. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Позже он высказал опасение, что нападавшие легко отделаются и не получат должного наказания.

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      Елена Торубарова
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