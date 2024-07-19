Депутат Госдумы рассказал о своих опасениях после нападения мигрантов

Депутат Матвеев рассказал, что у него есть опасения после нападения мигрантов

Депутат Госдумы Михаил Матвеев рассказал, что у него есть опасения после нападения мигрантов. В комментарии «Газете.Ru» парламентарий предположил, что нападавший легко отделается.

По словам депутата, в случае, если напавшему на него мигранту назначат небольшой срок за причинение легкого вреда здоровью, он выйдет на свободу, отбыв наказание, «еще большим авторитетом».

Матвеев рассказал, что один из нападавших уже имеет три судимости, является главарем банды и сторонником движения АУЕ (признано экстремистским и запрещено в России). «Он похвалялся в полиции, что он боец ММА, смотрящий за районом, сторонник запрещенной воровской идеологии», — уточнил депутат.

При этом Матвеев посетовал, что мигрант до сих пор не лишен российского гражданства, хотя и совершил несколько преступлений. «Российское законодательство у нас настолько беззубое, что человека, который совершил три преступления, пусть даже не тяжкие, никто не лишит гражданства, его никто не вышлет отсюда», — заключил парламентарий.

18 июля в Самаре депутат ввязался в конфликт между местными жителями и мигрантами. Он вышел из машины, чтобы остановить драку, и получил удар камнем по затылку. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.