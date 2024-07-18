Депутат Госдумы показал видео с моментом нападения разбивших ему голову мигрантов

Депутат Госдумы Матвеев опубликовал видео с моментом нападения на него мигрантов

Депутат Госдумы Михаил Матвеев показал видео с моментом нападения мигрантов, разбивших ему голову. Запись парламентарий опубликовал в Telegram.

На кадрах, снятых Матвеевом, видно, как он выходит из машины к группе мигрантов и просит их остановиться. После чего получает удар в голову, момент которого на камеру не попал. Затем видно, как приезжие убегают, а их преследую еще двое мужчин.

Как рассказал Матвеев, находясь в Самаре, они с водителем заметили группу мигрантов, которая задирала прохожих и попытались их остановить. Одного из приезжих удалось задержать до приезда полиции. Парламентарий отобрал у него паспорт и, продемонстрировав его в камеру, отметили, что конкретно этот мужчина на него не нападал. Политик предположил, что задержанный выдаст других участников драки.

Матвеев также опубликовал видео, записанное сразу после конфликта. На нем видно, как депутату меняют повязку.

Ранее похожий случай произошел в Казани. Там мигранты напали на депутата Госдумы Артема Прокофьева, попросившего их убрать стоявший на перекрестке автомобиль, который мешал движению транспорта. Матвеев, комментируя эту ситуацию, заявил, что пора «дать пинка» приезжим, которые «задирают хозяев».