В Самаре мигранты разбили голову депутату Госдумы Матвееву

В Самаре мигранты разбили голову депутату Госдумы Михаилу Матвееву, пытавшемуся разнять драку. Об этом парламентарий сообщил в Telegram.

Как утверждает Матвеев, он стал свидетелем того, как группа приезжих из трех человек с палкой избивает прохожих. Депутат с водителем попытались остановить конфликт. «Я только вышел, достал удостоверение, только сказал: "Остановитесь". И сразу получил удар в голову», — рассказал он.

По словам политика, на момент записи видео он ждал скорую помощь и полицию уже 40 минут. Матвеев также сообщил, что одного из мигрантов удалось задержать и показал его на камеру. Сам приезжий заявил, что никого не трогал.

Матвеев понадеялся, что задержанный им мигрант расскажет о своих подельниках.

Ранее в Казани мигранты напали на депутата Госдумы Артема Прокофьева, который попросил приезжих убрать стоявший на перекрестке автомобиль, мешавший движению транспорта. По словам парламентария, изначально двоим нападавшим выписали по 500 рублей штрафов, а третьего не могли найти. Однако позже всех нападавших задержали. Матвеев, комментируя эту ситуацию, заявил, что наглость проживающих в России мигрантов может потребовать принятия действенных мер в их отношении.